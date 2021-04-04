الإمارات تقفز 4 مراتب بالثقة في الاستثمار المباشر متقدمة على اقتصادات كبرى

المصدر: (أبوظبي ــ وام)

تقدمت الإمارات 4 مراتب في مؤشر كيرني للثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الجاري 2021، وحلت في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً والخامسة عشرة عالمياً، متفوقة بذلك على عدد من الاقتصادات العالمية الكبرى ضمن الترتيب العام للمؤشر مثل سنغافورة وأستراليا والبرتغال والدنمارك وأيرلندا والبرازيل وفنلندا. وجاءت الإمارات من بين 5 دول حققت ثقة أعلى مقارنة بالعام الماضي 2020 وهي: النرويج، النمسا، البرتغال، الدنمارك.

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الإمارات الأولى إقليمياً في الثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر 2021

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