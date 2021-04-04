الإمارات الأولى إقليمياً في الثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر 2021

المصدر: أبوظبي - وام

حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً والخامسة عشرة عالمياً في مؤشر «كيرني» للثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الجاري 2021، متقدمة 4 مراتب مقارنة بالعام الماضي 2020، ومتفوقة بذلك على عدد من الاقتصادات العالمية الكبرى ضمن الترتيب العام للمؤشر مثل سنغافورة واستراليا والبرتغال والدنمارك وأيرلندا والبرازيل وفنلندا.

ويعكس تقدم الإمارات في مؤشر «كيرني»، ارتفاع ثقة المستثمرين ومديري الأعمال والمديرين التنفيذيين باقتصاد الدولة وفرص نموه الواعدة وسرعة تعافيه من تداعيات أزمة «كوفيد 19»، حيث جاءت من بين 5 دول حققت ثقة أعلى مقارنة بالعام الماضي 2020 وهي: النرويج والنمسا والبرتغال والدنمارك، في الوقت الذي تراجعت فيه الثقة بالاقتصادات العالمية للعديد من الدول العظمى.

إنجاز

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن تحقيق الإمارات المركز الأول عربياً و15 عالمياً على مؤشر كيرني للثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الجاري، هو إنجاز جديد يضاف إلى الإنجازات المتعددة والمتتالية التي تحققها الدولة، حيث يمثل هذا المؤشر أحد أهم مؤشرات القياس على مستوى العالم لأداء اقتصادات الدول ومقومات تطورها ومدى قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحقيق التنمية المستدامة واقتصاد المستقبل.

وأشار إلى أن تبوؤ الدولة هذه المرتبة العالمية يؤكد كفاءة النهج الذي تتبعه الدولة انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، في شأن تطوير بيئة الأعمال الوطنية وجاذبية الدولة للاستثمارات والأنشطة التجارية المتنوعة، تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية للدولة ومئوية الإمارات 2071 بتنويع مصادر الاقتصاد الوطني بما يعزز من نمو الناتج الوطني الإجمالي غير النفطي.

وأوضح معاليه أن التقدم الذي أحرزته الإمارات في هذا المؤشر الحيوي والمهم، يؤكد على الشعور الإيجابي لدى المستثمرين، المستند على الالتزام الحكومي القوي بالتنوع الاقتصادي والابتكار والبنية التحتية وسهولة ممارسة الأعمال، وهو دليل جديد على مدى قوة ومتانة اقتصاد الدولة وقدرته على تخطي التحديات التي تتخلل المشهد الاقتصادي العالمي اليوم، وكفاءته في مواكبة ومواجهة الطوارئ والأزمات والمتغيرات العالمية وتحقيق الاستجابة السريعة عبر تبني أحدث مخرجات التكنولوجيا الحديثة لاستشراف اقتصاد المستقبل.

نجاح

ويبين المؤشر أن الإمارات إلى جانب الصين والبرازيل، ضمن الاقتصادات النامية حققت نجاحاً خلال العام الجاري في جذب الاستثمارات المباشرة وتم اختيارها للمشاركة في تقرير كيرني في هذا العام. ويشير المؤشر أن 57% من المستجيبين عبروا عن تفاؤلهم بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية للسنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بـ 72% خلال العام الماضي.

وأظهرت نتائج المؤشر تغيير مواقف المستثمرين ومديري الأعمال والمديرين التنفيذيين حول التوقعات الاقتصادية بالتراجع بسبب جائحة كورونا، ورغم ذلك فإنهم كانوا أكثر تفاؤلاً بشأن الدول التالية اليابان، ألمانيا، كندا، سويسرا، الإمارات وأستراليا بتحقيقها نمواً اقتصادياً خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويعزى ذلك لامتلاك هذه الأسواق نقاط قوة في مجال التكنولوجيا والبنية التحتية ومستويات الابتكار العالية.

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