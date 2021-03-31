استطلاع «البيان » الشهري: غياب الإرادة السياسية يعرقل التجارة العربية

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

ألقى غالبية المشاركين في استطلاع «البيان الاقتصادي» حول أبرز معوقات التجارة البينية العربية، باللوم على غياب الإرادة السياسية بين الدول العربية بوصفها أكثر المعوقات والعراقيل تأثيراً في انسيابية التجارة البينية. وأظهرت نتائج الاستطلاع على موقع «البيان الإلكتروني» أن 52% يعتقدون أن غياب الإرادة أبرز المعوقات، بينما رأى 21% أن السبب يكمن في تواضع جودة المنتج، وذهب 14% إلى الاعتقاد بأن القوانين والتشريعات تعرقل التجارة، فيما رأى 13% أن عدم سهولة التنقل بين الحدود هو العائق.

وعلى موقع «تويتر»، رأى 43.9% أن المشكلة تكمن في غياب الإرادة السياسية، وقال 27.5% إن تواضع جودة المنتج هي العائق الأبرز، وذكر 15.4% أن التشريعات المعنية بالتجارة أبرز العراقيل، ورأى 13.2% أن العائق يتركز في عدم سهولة التنقل بين الحدود.

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