دبي من أكثر مدن العالم أماناً

المصدر: دبي - البيان

حجزت دبي مكاناً متميزاً لها ضمن أكثر 10 مدن أماناً على مستوى العالم، حسبما ورد في 100 مؤشر تتعلق بالأمن والأمان رصدتها العديد من تقارير التنافسية العالمية، التي ذكرها موجز سياسات صادر عن مكتب دبي للتنافسية في «اقتصادية دبي». وذكرت التقارير أن عنصر الأمن والأمان في دبي مكنها أيضاً من تأكيد تنافسيتها عبر استراتيجيات وتعديلات اجتماعية واقتصادية طموحة.

وأظهر الموجز أن الإمارة احتلت المرتبة الأولى في أكثر من 11 مؤشراً للأمن والأمان الشخصي ضمن مؤشرات تنافسية مختلفة، من أبرزها: مؤشر المدن الآمنة الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية ضمن مجموعة «إيكونوميست»، حيث تستند النتائج إلى الأمان الشخصي والبنية التحتية والصحة والأمن الرقمي، بالإضافة إلى تقرير المدن الذكية الصادر عن مركز التنافسية العالمي وغيرها.

وحلّل الموجز الأهمية المتزايدة للبنية التحتية كعامل رئيس في تمكين الأمن والأمان وأداء دبي الحالي، حيث تأتي دبي في المرتبة الأولى في شبكة الطاقة بالإضافة إلى مراقبة المخاطر، والمرتبة الرابعة في شبكة الطرق، من بين مؤشرات أخرى، كما تسلط الورقة الضوء على كيفية استخدام كفاءة البنية التحتية في دبي لتعزيز الأمن والسلامة العامة.

وشهد محور الأمن والأمان الصحي في دبي، نمواً متميزاً، يقف اليوم واحداً من أكثر الركائز تقدماً في المنطقة. كما احتلت الإمارة المرتبة الأولى في خدمات الطوارئ في المدينة، والخامسة في ترتيب المواعيد الطبية عبر الإنترنت، والسابعة في الرضا عن توفير الخدمات الطبية. وعلى المستوى التقني، احتلت دبي الإمارة المرتبة الأولى في فرق الأمن السيبراني المتخصصة ومستويات التكنولوجيا المستخدمة.

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