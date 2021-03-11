37 مليار درهم توزيعات نقدية لـ 42 شركة مدرجة

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

بلغت التوزيعات النقدية المعلنة للشركات المدرجة في أسواق المال المحلية على مساهميها 37 مليار درهم عن عام 2020، على الرغم من التحديات والصعوبات الناجمة عن جائحة «كورونا».

وأظهر رصد «البيان الاقتصادي»، ارتفاع قيمة التوزيعات النقدية لــ 42 شركة مدرجة إلى 36 ملياراً و665 مليون درهم جميعها لا تزال مقترحة بانتظار موافقة الجمعيات العمومية باستثناء توزيعات «أبوظبي الأول» و«الإمارات دبي الوطني» و«الشارقة الإسلامي» و«الخليج للمشاريع الطبية» و«دبي للتأمين» و«طيران أبوظبي» التي تم إقرارها.

وبلغت التوزيعات النقدية لـ 16 شركة مدرجة في سوق دبي 7.27 مليارات، فيما وصلت توزيعات 26 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 29.4 ملياراً، تشمل توزيعات استثنائية لـ «اتصالات» بعدما اقترح مجلس إدارتها إلغاء برنامج شراء الشركة لأسهمها، واقترح بدلاً عن ذلك توزيع أرباح نقدية إضافية لمرة واحدة بنسبة.

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