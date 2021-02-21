دبي تنعش روابط منظومة الأغذية العالمية

المصدر: دبي ــ بشار باغ

ينطلق معرض جلفود 2021 في مركز دبي التجاري العالمي اليوم، بمشاركة 2500 من أبرز علامات قطاع الأغذية، في أول فعالية مباشرة تُقام في قطاع الأغذية والمشروبات منذ قرابة العام، ليسلط الضوء على الابتكارات الجديدة في السوق، واغتنام التحولات المتسارعة في أنماط سلوكيات المستهلكين.

ويستهدف المعرض، إحياء روابط التواصل بين آلاف الجهات الرئيسية في منظومة القطاع، من الوفود الحكومية ووزارات التجارة إلى شركات التصنيع ورواد الابتكار، على مدار خمسة أيام.

وتأكيداً على أهمية الفعالية، يُشارك في المعرض 110 من أبرز الأسماء في قطاع الأغذية والمشروبات والأعمال، مثل الرؤساء التنفيذيين لدى عمالقة قطاع سلسلة التوريد، والرؤساء التنفيذيين لشؤون التسويق لدى مؤسسات عالمية ضخمة، والرؤساء التنفيذيين لدى أشهر العلامات التجارية الإقليمية.

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