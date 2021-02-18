تسارع مؤشرات التعافي الاقتصادي في دبي

المصدر: دبي- البيان

تواصل دبي جهودها الكبيرة في تسريع التعافي الاقتصادي الكامل، ما انعكس بشكل إيجابي ملحوظ على مختلف القطاعات التي أظهرت بياناتها نمواً متزايداً في الحركة الاقتصادية، وعكس مؤشر «أراضي دبي» مواصلة سوق دبي للعقارات اتجاهه التصاعدي، بفضل الإجراءات الاستباقية والمبادرات التحفيزية، التي أطلقتها الحكومة، وبلغ إجمالي المبايعات العقارية خلال يناير الماضي 3300 مبايعة، بقيمة بلغت 6.74 مليارات درهم، وبنمو وصل إلى 15.5% من حيث عدد الصفقات، و37% من حيث القيمة مقارنة بالشهر ذاته 2020.

وفي قطاع السفر، أظهرت بيانات هيئة دبي للطيران المدني أن إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي وصل إلى مليونين و46 ألف مسافر، خلال يناير الماضي. وللشهر الثاني على التوالي، تتجاوز أعداد المسافرين مستوى مليوني مسافر، منذ بداية إجراءات مواجهة الجائحة.

وعبر منظومتها الاقتصادية الشاملة، وبنيتها التحتية المتفوقة، رسخت دبي مكانتها العالمية وجهة للشركات الكبرى، حيث تواصل جذب مزيد من الشركات العالمية، للتوسع في أعمالها الإقليمية انطلاقاً من الإمارة، وفي هذا الإطار أعلن مركز دبي المالي العالمي عن انضمام شركة «أدين» الهولندية المزود العالمي لتكنولوجيا المدفوعات إلى المركز المالي، والتي تبلغ قيمتها السوقية 66.4 مليار يورو، وعالجت أكثر من 303.6 مليارات يورو من المعاملات في 2020.

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