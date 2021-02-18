3300 صفقة عقارية بـ 6.7 مليارات بدبي

المصدر: دبي - البيان

بلغ إجمالي عدد المبايعات العقارية لشهر يناير 2021 في دبي 3300 مبايعة بقيمة 6.74 مليارات درهم، بنمو يصل إلى 15.5% من حيث عدد الصفقات و 37% من حيث القيمة مقارنة بالشهر ذاته 2020، وذلك حسب النسخة الحادية عشرة من المؤشر الرسمي لأسعار البيع في دبي، الذي أطلقته «أراضي دبي» بالتعاون مع «بروبرتي فايندر».

وتظهر بيانات المؤشر الذي يتخذ من 2012 سنة الأساس، ومن يناير 2012 شهر الأساس، ومن الربع الأول 2012 ربع الأساس؛ مواصلة سوق دبي للعقارات اتجاهه التصاعدي ويعزى الفضل في ذلك إلى الإجراءات الاستباقية والمبادرات التحفيزية التي أطلقتها حكومة دبي بهدف التصدي للآثار والتبعات الناجمة عن تفشي الجائحة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تعزيز ثقة وسعادة المتعاملين بالقطاع وبيئته الاستثمارية، ما يدعم الجهود المبذولة نحو التعافي والتكيّف مع الوضع الطبيعي الجديد.

نظرة عامة

وشهد اتجاه السوق طوال العام 2020 نشاطاً متواصلاً، وسجّل أرقاماً قياسية للسوق الثانوي / الوحدات الجاهزة، ليواصل اتجاهه التصاعدي، حيث شكّلت مبيعات هذه الفئة ما نسبته 72% من مجمل المعاملات في يناير 2021، فيما شكّلت المبيعات على الخارطة 28%. وعند النظر إلى حجم المعاملات، يتبيّن أن القطاع الثانوي تعامل مع 2373 عقارًا بقيمة إجمالية بلغت 5.43 مليارات درهم، الأمر الذي يعتبر أعلى عدد من العقارات الثانوية / الوحدات الجاهزة التي تم تداولها في شهر واحد منذ مارس من العام 2014. أما من حيث توزيع المبيعات، فقد استحوذت الشقق على 70% من المبيعات، فيما استحوذت الفلل/تاون هاوس على 30%.

أفضل فصل

وكان الربع الأخير 2020 الأقوى والأفضل أداءً في العام الفائت، وأسهم في التعافي الأكبر، سواءّ من حيث الحجم أو القيمة، وذلك من خلال 11.065 صفقة بيع بقيمة 22.07 مليار درهم. وحافظ هذا الربع على الزخم المستمر، لينعكس على يناير 2021 الذي كان بمثابة بداية قوية للعام الجديد. ومن المرجح أن يستمر هذا الأداء حتى فبراير 2021، بعدما شهد الأسبوع الأول من فبراير تسجيل معاملات بقيمة تجاوزت 3.3 مليارات درهم، وشمل ذلك بيع فيلا بقيمة 38 مليون درهم في تلال الإمارات، وأخرى بقيمة 25.2 مليون درهم في عقارات جميرا للغولف.

ند الشبا

وفيما يتعلق بمبيعات الفلل/تاون هاوس، فقد استحوذت منطقة ند الشبا على 11.5% من إجمالي المبيعات، تليها دبي لاند 11.4%، ومن ثم ميدان 7.5%، ودبي هيلز استيت 6%، وتلال الغاف 4.8%. أما بالنسبة إلى الشقق، فقد استحوذت منطقة الخليج التجاري على 12.4% من المبيعات، تليها دبي مارينا 9.7%، وقرية جميرا الدائرية 9.3%، وداون تاون دبي 5.6%، ونخلة جميرا 5.4%

ووفقًا لبيانات الطلب من القاعدة الخاصة بـ «بروبارتي فايندر»، فقد تركزت عمليات البحث عن الفلل / تاون هاوس خلال يناير 2021 في كل من دبي هيلز استيت، والمرابع العربية، ونخلة جميرا، ومدينة محمد بن راشد، وداماك هيلز، كأبرز المناطق التي جذبت اهتمام العملاء. أما بالنسبة إلى الشقق في الفترة نفسها، فقد تركز الاهتمام على كل من دبي مارينا، داون تاون دبي، نخلة جميرا، الخليج التجاري وجميرا بيتش ريزيدنس.

وسجل المؤشر الشهري العام في يناير الماضي 1.069 نقطة بسعر قدره 1.006.979 درهم، والمؤشر الشهري للشقق 1.127 نقطة بسعر 952.825 درهم، في حين سجل المؤشر الشهري للفلل/ تاون هاوس 0.922 نقطة بسعر 1.727.562 درهم.

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