60 % من إنتاج «دوكاب» صادرات

المصدر: حوار – عمرو عادل

قال محمد عبد الرحمن المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دوكاب»، إن المجموعة تتمتع بقدرة تصنيع تزيد على 115 ألف طن من كابلات الجهد العالي والمتوسط والمنخفض، وبطاقة إنتاجية تمت ترقيتها لإنتاج 180 ألف طن من قضبان النحاس والأسلاك سنوياً، كما تصدّر المجموعة 60% من مجمل منتجاتها إلى مختلف أنحاء العالم.

أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة في حوار مع «البيان الاقتصادي»، ثقته بقوة المجموعة للمضي قدماً وبقوة في عام 2021، مع الحرص على استكشاف فرص دخول الأسواق الجديدة، لا سيما مع استئناف الاقتصادات لنشاطها للخروج من أزمة «كوفيد 19»، إلى جانب الاستمرار في تقديم المنتجات المبتكرة، لتعزيز علامة «صنع في الإمارات» حول العالم.

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