«دبي للطيران» 14 نوفمبر

المصدر: دبي- البيان

يستعرض معرض دبي للطيران، الذي سيقام خلال الفترة 14 - 18 نوفمبر 2021، في مطار آل مكتوم الدولي، أحدث التقنيات الرقمية، التي ستسهم في دعم قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، خلال مرحلة التعافي من التداعيات التي ألحقتها جائحة فيروس (كوفيد 19) لهذه القطاعات.

وأسهمت الجائحة العالمية في زيادة وتيرة تبني الحلول التقنية الجديدة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلات والأمن السيبراني والحلول اللا تلامسية، وتقنيات الجيل الخامس والروبوتات والأتمتة، إذ تسهم هذه الحلول بتوفير المزيد من الفرص، لتعزيز مستويات السلامة، وكفاءة العمليات والإنتاجية، وتحقيق المزيد من الأرباح.

وأظهرت مؤخراً نتائج تقرير لشركة أكسنشر، أن 69 % من الرؤساء التنفيذيين في قطاعي الطيران والدفاع، أشاروا إلى ضرورة إيلاء الأولوية لتوقع الأحداث التي قد تؤثر في سلاسل التوريد، للمحافظة على تجربة عملائهم.

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