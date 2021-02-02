الإمارات تتصدر إقليمياً وضمن الكبار عالمياً في مؤشرات حيوية

المصدر: دبي - سيد صالح

احتلت الإمارات المركز الأول إقليمياً وجاءت ضمن الـ 25 الكبار عالمياً في أربعة مؤشرات أصدرتها، أمس، مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية، ما يعزز حضورها العالمي استناداً إلى إنجازاتها المتواصلة في كل القطاعات.

فقد استأثرت الدولة بالمركز 12 عالمياً على مؤشر «أكثر الدول ذات التفكير المستقبلي في 2021»، وهو مؤشر يرصد أفضل الدول في الاستعداد للمستقبل، وتجهيز مواطنيها وسكانها له، وتفوقت الإمارات في الترتيب على هولندا والنرويج وإسرائيل ونيوزيلندا.

ونالت الإمارات المركز الـ 15 عالمياً على مؤشر «أفضل دول العالم للتقاعد في 2021». كما جاءت في المركز 18 عالمياً على مؤشر «أفضل دول العالم في تربية الأطفال في 2021»، وفاضلت المجلة بين الدول استناداً إلى 12 معياراً، من أهمها المنظومة الصحية والتعليمية. وفي مؤشر رابع نالت الإمارات المركز الـ 25 عالمياً على مؤشر «تأثير التراث الثقافي».

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