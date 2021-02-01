الإمارات ضمن الكبار في 4 مؤشرات عالمية

المصدر: دبي - سيد صالح

احتلت الإمارات المركز الأول إقليمياً وجاءت ضمن 25 الكبار عالمياً في أربعة مؤشرات أصدرتها أمس مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية، ما يعزز حضورها العالمي استناداً إلى إنجازاتها المتواصلة في كل القطاعات.

فقد استأثرت الدولة بالمركز الــ12 عالمياً على مؤشر «أكثر الدول ذات الفكر المستقبلي في 2021»، وهو مؤشر يرصد أفضل الدول في استشراف المستقبل، الاستعداد له وتجهيز مواطنيها وسكانها له بتمكينهم من العيش في نمط حياة ذكي والعمل بوظائف مستحدثة.

ورتبت «سي إي أو وورلد» الدول المتطلعة للمستقبل استناداً إلى درجاتها في تصنيف نهايته العظمى من 100 درجة.

وحصلت الإمارات على 56.29 درجة، تفوقت بها على هولندا، التي جاءت في المركز الـ13 برصيد 56.2 درجة، النرويج «الـ14، 55.98 درجة»، إسرائيل «الـ15، 55.89 درجة»، نيوزيلندا «الـ16، 55.73 درجة».

كما تفوقت الدولة أيضاً على الدنمارك، فرنسا، إيطاليا، السويد، الهند، بلجيكا، تايلاند، اسبانيا، الصين، البرازيل، وماليزيا، والتي جاءت في المراكز من الـ18 إلى الـ28، على التوالي.

وتفوقت أيضاً على لكسمبورغ، روسيا، النمسا وأيسلندا، والتي جاءت جميعاً خارج الـ30 مركز الأولى.

وكانت صدارة المؤشر من نصيب المملكة المتحدة برصيد 72.15 درجة، تلتها اليابان برصيد 67.22 درجة، فألمانيا برصيد 64.15 درجة. وكانت المراكز من الرابع إلى الـ11 من نصيب سنغافورة، كوريا الجنوبية، الولايات المتحدة، أستراليا، سويسرا، كندا، تايوان وفنلندا، على التوالي.

ونالت الإمارات المركز الـ15 عالمياً على مؤشر «أفضل دول العالم للتقاعد في 2021» برصيد 58.8 درجة.

وكانت صدارة المؤشر من نصيب نيوزيلندا برصيد 71.78 درجة، تلتها لكسمبورغ برصيد 68.04 درجة، ثم سويسرا برصيد 67.16 درجة.

وجاءت كندا، استراليا، اسبانيا، البرتغال، مالطة، فرنسا، تايلاند، سلوفينيا، فيتنام، إندونيسيا، وإكوادور، في المراكز من الـ4 إلى الـ14، على التوالي.

وصُنٍفت الإمارات في المركز الـ18 عالمياً على مؤشر «أفضل دول العالم في تربية الأطفال في 2021»، والذي صنف أفضل دول العالم التي يمكن فيه للمرء تربية أطفاله، استناداً إلى استبيان أجرته «سي إي أو وورلد» على عينة قوامها أكثر من 260.000 يعيشون في مختلف دول العالم. وفاضلت المجلة بين الدول استناداً إلى 12 معيار، من أهمها المنظومة الصحية والمنظومة التعليمية المتوفرة للأطفال في كل دولة.

وحصلت الإمارات على 92.96 درجة، تفوقت بها على إسرائيل، تايوان، سنغافورة، كوريا الجنوبية وفرنسا، التي جاءت في المراكز من الـ21 إلى الـ25، على التوالي.

واحتلت ثلاث دول إسكندنافية صدارة المؤشر، وهي السويد برصيد 99.81 درجة، ثم الدنمرك برصيد 98.38 درجة، فالنرويج برصيد 95.95 درجة.

وجاءت هولندا، كندا، فنلندا، سويسرا، أيسلندا، أستراليا، المملكة المتحدة، نيوزيلندا، النمسا، اليابان، ألمانيا، الولايات المتحدة، لكسمبورغ، وبلجيكا، في المراكز من الرابع إلى الـ17، على التوالي.

وعلاوة على ما سبق، نالت الإمارات المركز الـ25 عالمياً على مؤشر «تأثير التراث الثقافي»، والذي يقيس التأثير الثقافي لكل دولة في العالم استناداً إلى 9 سمات، وهي العمارة، التراث الفني، الأزياء، الطعام، الموسيقي، الأدب، التاريخ، وجهات الجذب الثقافية، ومدى سهولة الوصول إلى ثقافتها.

وحصلت الإمارات على 89.45 درجة تفوقت بها على بلجيكا، سويسرا، النمسا، الدنمرك، هولندا، سنغافورة، ايسلندا، سنغافورة، لكسمبورغ، ايرلندا، والنرويج.

وتصدرت إيطاليا دول العالم في نفوذ التأثير الثقافي برصيد 95.99 درجة، ثم اليونان برصيد 95.61 درجة، فإسبانيا برصيد 95.23 درجة.

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