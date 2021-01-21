901 مليون درهم أرباح «إمباور» في 2020

المصدر: (دبي - مشرق علي حيدر)

حققت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» 901 مليون درهم أرباحاً صافية خلال 2020 بنمو 3.4%، وإجمالي إيرادات 2.26 مليار درهم بنمو 3%. جاءت النتائج خلافاً للتوقعات، لاسيما مع التراجع الاقتصادي العالمي الذي تسببت به جائحة «كوفيد19» وما ترتب عليها من إجراءات احترازية ووقائية وقيود على الحركة والتنقل والسفر، فضلاً عن التداعيات الاقتصادية التي طالت نسب الإشغال في قطاعات الفنادق والمكاتب التجارية، وهما من القطاعات الحيوية في محفظة المشاريع التي تزودها المؤسسة بخدمات تبريد المناطق.

واستكملت «إمباور» خلال عام 2020 إجراءات 4 صفقات استحواذ جديدة سترفع عدد محطاتها لتبريد المناطق إلى 100 محطة، وسوف تعلن عن تفاصيلها قريباً.

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