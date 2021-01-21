ماراثون النتائج السنوية ينطلق بأرباح وتوزيعات مبشرة

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

بدأت الشركات والبنوك المدرجة في أسواق المال المحلية الإفصاح أمس عن نتائجها المالية السنوية بأرباح وتوزيعات مبشرة، رغم التداعيات والتحديات الناجمة عن جائحة فيروس «كوفيد 19». وأعلن مصرف الشارقة الإسلامي الموافقة المبدئية من قبل المصرف المركزي على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيعات نقدية مقترحة من مجلس الإدارة بنسبة 8% من رأس المال أو ما يعادل 246.5 مليون درهم عن عام 2020.

وقال المصرف في إفصاح لسوق أبوظبي أمس، إنه حقق أرباحاً صافية بلغت 405.8 ملايين درهم في العام الماضي، فيما حققت الميزانية العمومية نمواً قدره 15.5% لتصل إلى 53.6 مليار درهم في 2020 مقابل 46.4 ملياراً في 2019.

وأوضح المصرف أن صافي تمويلات العملاء بلغ 29.3 مليار درهم في نهاية العام الماضي مقابل 25.1 مليار في 2019، بزيادة قدرها 4.1 مليارات درهم أو ما نسبته 16.4%، فيما زادت ودائع العملاء من 27.3 مليار درهم إلى 33.6 مليار درهم بارتفاع 23.1%.

وأظهرت النتائج المالية لشركة «العالمية القابضة» نمو أرباحها الصافية بنسبة 498% إلى 3.019 مليارات درهم في العام الماضي، مقارنة بنحو 505 ملايين في 2019، مؤكدة على التزامها بدعم وتطوير عملياتها لتحقيق نمو مستمر.

وقالت الشركة في إفصاح إنها حققت إيرادات من مبيعاتها بنحو 7.059 مليارات درهم خلال العام الماضي مقابل 1.259 مليار درهم في 2019. وبلغ نصيب السهم الواحد من الأرباح 1.66 درهم لعام 2020، مقارنة بنحو 0.43 درهم لعام 2019.

ووصل إجمالي موجودات الشركة لنحو 16.37 مليار درهم في نهاية العام الماضي مرتفعة من 3.97 مليارات بنهاية 2019.

ومن المقرر أن تعلن باقي الشركات والبنوك المدرجة تباعاً عن نتائجها السنوية حيث من المقرر ان تنتهي المهلة القانونية في غضون 45 يوماً اعتباراً من 31 ديسمبر 2020.

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