سوق دبي يحلّق لأعلى مستوياته منذ يناير 2020

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

واصلت أسواق الأسهم المحلية مسارها الإيجابي في ختام جلسة أمس، وناهزت مكاسبها 11.1 مليار درهم، لتصل رسملتها إلى 1.19 تريليون مدعومة بسيولة مليارية وشراء أجنبي استهدف الأسهم القيادية التي تتداول عند مستويات سعرية جاذبة، لا سيما في قطاعات العقار والبنوك. وارتفع سوق دبي بنسبة 1.41% إلى 2792 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ 29 يناير 2020 ومواصلاً مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والخدمات والسلع، فيما زاد سوق أبوظبي 0.25% عند 5676.15 نقطة ليبقى عند أعلى مستوياته في أكثر من 15 عاماً بفعل مكاسب العقار والبنوك والاستثمار والتأمين والطاقة والصناعة والخدمات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.28 مليار درهم، منها 569.45 مليوناً في دبي و710.6 ملايين في أبوظبي، وجرى تداول 706.5 ملايين سهم، موزعة بواقع 476.6 مليوناً في دبي و229.96 مليوناً في أبوظبي، من خلال 11489 صفقة. وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، لـ «البيان الاقتصادي»، إن الأسواق الإماراتية واصلت أداءها الجيد بقيادة الأسهم القيادية على وقع تسارع عمليات التطعيم الأمر الذي أعطى إشارات إيجابية على سرعة عودة الأجواء إلى ما قبل الجائحة.

وأضاف أن الحوافز والدعم المتواصل من قبل الحكومة من ضمن العوامل المشجعة لمعنويات المستثمرين في الأسواق، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تبدو إيجابية بالتزامن مع انطلاق موسم النتائج المالية والتوزيعات للشركات والبنوك المدرجة، حيث من المتوقع أن تكون نتائج النصف الثاني من العام المنصرم أفضل من النصف الأول وذلك على خلفية معاودة فتح الاقتصاد.

سوق دبي

وارتفع قطاع العقار 1.3% مع صعود «إعمار العقارية» 0.96% و«إعمار للتطوير» 3.61% و«إعمار مولز» 0.51% و«الاتحاد العقارية» 0.69% و«ديار» 6.1% و«داماك» 1.42%، فيما نما قطاع البنوك 2% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.78% و«الإمارات دبي الوطني» 4.36%.

وصعد قطاع الاستثمار 1.86% على اثر ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.59% و«سوق دبي المالي» 5.88% و«شعاع كابيتال» 0.91%، فيما انخفض قطاع النقل 0.3% مع هبوط «العربية للطيران» 0.71% بينما استقر «أرامكس» و«الخليج للملاحة». وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 95 مليون درهم، تلاه «سوق دبي المالي» 75.6 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 66.7 مليون درهم، وحقق «الإمارات للمرطبات» أكبر ارتفاع بنسبة 14.82%، فيما اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو البيع.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع العقار 7.77% متلقياً الدعم من صعود «الدار» 8.11% لأعلى مستوياته في 6 سنوات بعد إعلان المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اعتماد إطار عمل بين حكومة أبوظبي وشركة «الدار»، كما زاد «رأس الخيمة العقارية» 2.44%، ونما قطاع البنوك 0.63% بعد ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.53% و«أبوظبي التجاري» 0.45% و«أبوظبي الإسلامي» 1.18%.

وارتفع قطاع الاستثمار 0.51% بسبب صعود «العالمية القابضة» 0.47% و«إشراق» 3.04% فيما استقر «الواحة كابيتال»، وزاد قطاع الطاقة 1.09% مع ارتفاع «طاقة» 4.83% و«دانة غاز» 0.28% و«أدنوك للتوزيع» 0.51%، بينما انخفض قطاع الاتصالات 3.17% مع هبوط «اتصالات» اثر عمليات جني أرباح بعد مكاسب قياسية أول أمس دفعته لأعلي مستوياته منذ الإدراج.

وهيمن «الدار» على النشاط مستحوذاً على نحو 30% من السيولة أو ما يعادل 207.87 ملايين درهم كما حقق أكبر وتيرة صعود بين الأسهم، تلاه «اتصالات» من حيث السيولة بنحو 121.5 مليون درهم.

وعمدت المؤسسات نحو الشراء، بصافي استثمار 144.6 مليون درهم، منها 43 مليوناً في دبي، و101 مليون في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بصافي استثمار بلغ 144.6 مليون درهم.

إفصاحات

* وافق مجلس إدارة شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال» على تعيين عمار طهبوب مديراً مالياً تنفيذياً جديداً للشركة ليحل محل بيتر لالور الذي استقال من الشركة لأسباب شخصية.

وقالت الشركة في إفصاح أرسلته إلى سوق دبي المالي أمس، إن مجلس إدارتها اتخذ قرارات بالتمرير تضمنت أيضاً تعيين فادي سابا أمين سر لمجلس الإدارة تماشياً مع التعديلات الجديدة على قانون الشركات الإماراتي وقرارات هيئة الأوراق المالية والسلع.

كما تضمنت تعيين عبد الهادي السعدي عضو مجلس إدارة جديداً ليحل محل العضو المستقيل، وناقش مجلس الإدارة الأمور الروتينية للشركة، وآخر التطورات المتعلقة بعملية إدارة الهيكلة.

* وسّعت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) نطاق جهود تعاونها مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) من خلال تطوير وربط البنية التحتية لكلتا الشركتين.

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