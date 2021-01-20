82 % تفاؤل سكان دبي بتحسن الاقتصاد

شهد مؤشر ثقة المستهلك في دبي ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الرابع من 2020، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ الربع الثالث عام 2017، حيث سجل 142 نقطة خلال الربع الرابع من 2020، مقارنة بـ 133 نقطة في نفس الفترة من العام الماضي، و132 نقطة من الربع الثالث لعام 2020.

وكشف محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أن المؤشر شهد ارتفاعاً بشأن تحسن الظروف المادية الشخصية للمستهلكين خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، حيث أبدى 82% من المستهلكين تفاؤلهم مقارنة بـ 79% لنفس الفترة من العام الماضي، وأوضح المؤشر أن المواطنين هم الأكثر تفاؤلاً بتحسن الظروف المادية الشخصية بنسبة 84%.

وأبدى 85% من المستهلكين تفاؤلهم تجاه تحسن فرص الحصول على وظيفة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

ويشعر 74% من المستهلكين بأن الوقت مناسب لشراء الأشياء التي يحتاجونها ويرغبون بشرائها، في حين وجد 91% من المواطنين أن الوقت مناسب لشراء احتياجاتهم.

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