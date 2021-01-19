اقتصادية دبي: مؤشر ثقة المستهلك بأعلى مستوى منذ 2017

المصدر: دبي – البيان

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في دبي خلال الربع الرابع من 2020 إلى أعلى مستوى له منذ الربع الثالث للعام 2017، حيث سجل 142 نقطة خلال الربع الرابع من 2020، مقارنة بـ 133 نقطة في نفس الفترة من العام الماضي، و132 نقطة من الربع الثالث لعام 2020.

وأوضح محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أن المؤشر شهد ارتفاعاً بشأن تحسن الظروف المادية الشخصية للمستهلكين خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، حيث أبدى 82% من المستهلكين تفاؤلهم مقارنة بـ 79% لنفس الفترة من العام الماضي، وأوضح المؤشر أن المواطنين هم الأكثر تفاؤلاً بتحسن الظروف المادية الشخصية بنسبة 84%.

وأكد أن تفاؤل 83% من المستهلكين تجاه الوضع الاقتصادي خلال الأشهر الـ 12 المقبلة بشكل عام، وتفاؤل 97% من المستهلكين المواطنين تجاه الوضع الاقتصادي لنفس الفترة، وأبدى 85% من المستهلكين تفاؤلهم تجاه تحسن فرص الحصول على وظيفة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، مما يعكس الانطباع الإيجابي للمستهلكين تجاه المبادرات الاقتصادية التي تم تنفيذها والنمو في النشاط الاقتصادي بعد إعادة فتح الأسواق، مما أثر بشكل إيجابي على انطباعاتهم بشأن الحصول على وظيفة خلال الفترة المقبلة.

ويشعر 74% من المستهلكين بأن الوقت مناسب لشراء الأشياء التي يحتاجونها ويرغبون بشرائها، في حين وجد 91% من المواطنين أن الوقت مناسب لشراء احتياجاتهم. أما بشأن إنفاق النقود الزائدة عن الحاجات الأساسية فأوضح المؤشر أن 43% من المستهلكين سينفقون على الإجازات، و36% سيدخرون المبالغ الإضافية. ومن جانب آخر، يظهر المؤشر الإجراءات المتخذة من قبل المستهلكين لعدم الخروج من الميزانية، حيث أبدى 54% من المستهلكين تخفيضهم لمصاريف الترفيه خارج المنزل و53% بتقليل شراء الملابس الجديدة و48% بتأجيل تحديث التكنولوجيا و39% سيخفضون شراء الوجبات الجديدة.

يعكس مؤشر ثقة المستهلك التي تقوم به اقتصادية دبي انطباع المستهلكين تجاه الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، بالإضافة إلى النوايا والتوقعات المستقبلية لعمليات الشراء والادخار، وتصوراتهم حول فرص الحصول على وظيفة والظروف المادية الشخصية، حيث تساعد هذه الدراسات في تطوير السياسات المتعلقة بحماية المستهلك، بالإضافة إلى توضيح هذه الانطباعات للقطاع الخاص ليقوموا بتحليل الوضع وتطوير سياساتهم التسويقية.

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