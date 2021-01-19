دراسة لـ«بي باي»: 70%من المستهلكين بالإمارات يفضلون الدفع غير النقدي في معاملاتهم

المصدر: دبي – البيان

أصدرت شركة التكنولوجيا المالية «بي باي» PayBY، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، النسخة الأولى من دراستها المسحية حول مشهد طرق دفع المستهلكين في الإمارات، والتي أجريت بالتعاون مع شركة كانتار. وتضمنت عينات متنوعة من المستهلكين في الإمارات لتقييم مواقفهم تجاه معاملات الإنفاق والادخار وطرق الدفع في ظل تفشي جائحة كوفيد 19.

وكشفت الدراسة المسحية عن أن أكثر من 70% من المستهلكين بالإمارات يفضلون استخدام الدفع غير النقدي في معاملاتهم. كما أكدت أن أعداد الأفراد الذين ليس لديهم حسابات مصرفية - وليس لديهم إمكانية الوصول إلى الحساب المصرفي - قد تقلص في الإمارات، إذ تستخدم الغالبية العظمى من المشاركين (94%) المنتجات أو الخدمات المصرفية بشكل ما.

وفقاً للدراسة، فقد تحول غالبية المستهلكين إلى المدفوعات غير النقدية كخيار أكثر صحة وأماناً في ظل تفشي الجائحة. وأشارت الدراسة إلى أن نسبة الإنفاق الشهري على البقالة (20%) من الدخل الأساسي، و(15%) على إيجار المنزل، و(11%) على الخدمات و(9%) على تناول الطعام في الخارج، كما كشفت الدراسة عن أن الطرق غير النقدية كانت إلى حد بعيد الخيار المفضل لدفع هذه النفقات الرئيسية؛ فقد استخدم 72% من المشاركين أساليب غير نقدية في معاملات الدفع في البقالة، و74% للخدمات و72% لتناول الطعام بالخارج. ومع ذلك، شكّلت تكاليف السكن استثناءً خاصاً، حيث دفع أكثر من نصف المشاركين (55%) إيجارهم نقداً.

يشار إلى أن الوعي والإلمام بمحافظ الهاتف المحمول كان مرتفعاً عبر شرائح مختلفة من المشاركين.

في الواقع، فقد استخدم أكثر من النصف (55%) محافظ الهاتف المحمول مرات عدة؛ في حين أشار المستهلكون إلى سهولة الوصول والراحة والتحويل السريع كأسباب رئيسية لاستخدام محافظ الهاتف المحمول.

قيّمت الدراسة أيضاً تعليقات المشاركين حول تطبيق PayBy؛ حيث نال التطبيق استحساناً كبيراً (98%). في حين أن ما يقرب من ثلث المشاركين (31%) أشادوا أيضاً بالتطبيق ودوره في تعزيز المدفوعات من دون تماس.

وثمة شيء آخر أثار إعجاب وتقدير المستجيبين ألا وهو التحويل المجاني من فرد إلى آخر (P2P) عبر دولة الإمارات؛ لا سيما أن ما يقرب من نصف المشاركين من الجنسية الهندية (47%) تعجبهم هذه الميزة أكثر. أما بالنسبة إلى الفئات ذات الدخل المرتفع، فقد كانت التحويلات من فرد إلى آخر تحظى بالتقدير تقريباً مثل تسهيلات الائتمان الأصغر (من 500 درهم إلى 5000 درهم) عبر طريق تطبيق PayBy .

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