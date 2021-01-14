صدارة إماراتية لمؤشر «أدلمان» للثقة بالحكومات

المصدر: دبي - سيد صالح

عززت الإمارات مكانتها على مؤشر ايدلمان للثقة 2021 والذي يرصد مستويات ثقة الشعوب في الحكومات المركزية والمحلية، وارتفعت ثقة الشعب الإماراتي في حكومته أربع درجات لتصل إلى 80 درجة مقارنة بإصدار 2020 الذي بلغ فيه مستوى الثقة 76 درجة متقدمة إلى بشكل كبير عن المتوسط العالمي البالغ 53 درجة.

وحلّت الإمارات في المركز الثاني عالمياً في ثقة الشعوب بحكوماتها بعد السعودية والصين واللتين اقتسمتا الصدارة بنفس مستوى الثقة وهو 82 درجة، ما يؤكد التلاحم الوطني بين القيادة والشعب خاصة بعد عام من التحديات ابرزها جائحة كورونا العالمية.

واحتفظت الإمارات للعام الثاني على التوالي بصدارتها لدول العالم في نسبة انتشار شبكة الإنترنت بين السكان بالمشاركة مع كوريا الجنوبية وألمانيا، وفقاً للنتائج الواردة في المؤشر نفسه، وبلغت نسبة انتشار الإنترنت «بكلٍ من اللغتين العربية والإنجليزية» بين سكان الإمارات 96 %.

وسجلت الإمارات ارتفاعاً 2% هذا العام مقارنة بإصدار العام الماضي في مستويات الثقة العامة والتي ترصد ثقة الشعوب في مختلف جوانب الحياة في الدولة بصفة إجمالية، حيث بلغت النسبة في الإمارات هذا العام 67% منحتها المركز السادس عالمياً. وحلّت الإمارات في المركز الرابع عالمياً هذا العام أيضاً في نسبة ثقة السكان المثقفين والمُطّلِعين في الحكومات، حيث بلغت النسبة 79%، بالمقارنة مع 75% العام الماضي.

وكانت الصدارة في ثقة السكان المثقفين والمُطّلِعين في الحكومات هذا العام من نصيب الهند والسعودية، بنفس النسبة، وهي 86%، فيما حلت اندونيسيا في المركز الثاني بنسبة 83%، وجاءت الصين ثالثة بنسبة 82% وبلغ المتوسط العالمي هذا العام 68%.

وجاءت الإمارات في المركز الرابع عالمياً أيضاً في 2021 في نسبة ثقة القاعدة العريضة من الشعب في حكوماتها، حيث بلغت النسبة 65%، بالمقارنة مع 64% في 2020.وأبدى 67% من سكان الإمارات ثقتهم في الشركات والأعمال التجارية هذا العام، علماً بأن المتوسط العالمي بلغ 61%.

وبلغت نسبة الثقة لدى سكان الإمارات في أصحاب الأعمال التجارية هذا العام 75%، فيما بلغ المتوسط العالمي 76%.وأعرب 65% من سكان الإمارات في 2021 عن ثقتهم في المنظمات غير الحكومية، فيما بلغ المتوسط الحكومي 57%. وأبدى 56% من سكان الإمارات ثقتهم في وسائل الإعلام في 2021، بارتفاع 3% بالمقارنة مع العام الماضي.

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