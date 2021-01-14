الإمارات الثانية عالمياً في ثقة الشعب بالحكومة

المصدر: دبي - سيد صالح

احتفظت الإمارات هذا العام بمكانتها المتقدمة على مؤشر «إيدلمان للثقة»، والذي يرصد بصفة سنوية مستويات ثقة الشعوب في الحكومات المركزية والمحلية، الإعلام، الشركات التجارية، المنظمات غير الحكومية، وغيرها من العوامل المؤثرة في سير الحياة اليومية للشعوب.

ووفقاً لنتائج مؤشر «إيدلمان للثقة 2021»، الصادر أمس عن مؤسسة «إيدلمان» الأمريكية للدراسات والاستشارات، بلغت ثقة الشعب الإماراتي في حكومته 80%، مسجلة ارتفاعاً نسبته 4%، بالمقارنة مع إصدار العام الماضي من المؤشر.

وحلت الإمارات في المركز الثاني عالمياً في ثقة الشعوب بحكوماتها، خلف السعودية والصين اللتين اقتسمتا الصدارة بنفس نسبة الثقة، وهي 82%، علماً بأن السعودية سجلت ارتفاعاً بنسبة 4% بالمقارنة مع إصدار العام الماضي، فيما تراجعت الصين بنسبة 8%.

وبلغ المتوسط العالمي لثقة الشعوب في حكوماتها هذا العام 53%، بارتفاع 3% بالمقارنة مع العام الماضي.

واحتفظت الإمارات للعام الثاني على التوالي بصدارتها لدول العالم في نسبة انتشار شبكة الإنترنت بين السكان، بالمشاركة مع كوريا الجنوبية وهولندا وألمانيا، وفقاً للنتائج الواردة في نفس المؤشر، وبلغت نسبة انتشار الإنترنت «بكلٍ من اللغتين العربية والانجليزية» بين سكان الإمارات هذا العام 96%.

وسجلت الإمارات هذا العام ارتفاعاً بنسبة 2% بالمقارنة مع إصدار العام الماضي في مستويات الثقة العامة، والتي ترصد نسبة ثقة الشعوب في مختلف جوانب الحياة في الدولة بصفة إجمالية، حيث بلغت هذه النسبة في الإمارات هذا العام 67%، منحتها المركز السادس عالمياً. ومن الجدير بالذكر أن متوسط الثقة العامة على مستوى العالم لم يتجاوز هذا العام 56%، بالمقارنة مع 54% في 2020.

قفزة

وحلت الإمارات في المركز الرابع عالمياً هذا العام أيضاً في نسبة ثقة السكان المثقفين والمُطّلِعين في الحكومات، حيث بلغت النسبة 79%، بالمقارنة مع 75% العام الماضي.

وبذلك، تكون الإمارات قد قفزت مركزين في ترتيبها العالمي على قائمة ثقة الشعوب في حكامها، وفقاً لإصدار 2021 من المؤشر، ذلك أنها احتلت المركز الرابع عالمياً في إصدار 2020.

واحتفظت الصين هذا العام بصدارة القائمة، ولكن بالمشاركة مع السعودية، فيما كانت انفردت بالصدارة العام الماضي. وقفزت السعودية هذا العام إلى المركز الثاني، بالمقارنة مع المركز الثالث في 2020. وتراجعت الهند هذا العام إلى المركز الرابع، بعد أن كانت قد حَلًت ثانية في العام الماضي، كما تراجعت نسبة ثقة شعبها في الحكومة هذا العام إلى 79%، بالمقارنة مع 81% العام الماضي.

وبلغ المتوسط العالمي لثقة الشعوب في حكوماتها هذا العام 53%، وبارتفاع نسبته 3% بالمقارنة مع العام الماضي.

ولم تتطرق «إيدلمان» في إصدار هذا العام من المؤشر إلى نسبة ثقة الشعوب في الحكومات الاتحادية والمحلية كما فعلت في العام الماضي. ومن الجدير بالذكر أن الإمارات كانت قد تصدرت دول العالم وفقاً لنتائج العام الماضي في نسبة ثقة الشعوب في الحكومات المحلية، بنسبة ثقة بلغت 83%، فيما جاءت في المركز الثاني في نسبة الثقة في الحكومات الاتحادية، بنسبة ثقة بلغت 81%، فيما كانت الصدارة من نصيب الهند، والتي بلغت نسبة ثقة شعبها في حكومته الاتحادية آنذاك 83%.

ثقة المثقفين

وكانت الصدارة في ثقة السكان المثقفين والمُطّلِعين في الحكومات هذا العام من نصيب الهند والسعودية، بنفس النسبة، وهي 86%، فيما حلت اندونيسيا في المركز الثاني بنسبة 83%، وجاءت الصين ثالثة بنسبة 82%. وبلغ المتوسط العالمي هذا العام 68%.

وجاءت الإمارات في المركز الرابع عالمياً أيضاً في 2021 في نسبة ثقة القاعدة العريضة من الشعب في حكوماتها، حيث بلغت النسبة 65%، بالمقارنة مع 64% في 2020.

واقتسمت الصين وإندونيسيا صدارة دول العالم في ثقة القاعدة العريضة في حكوماتها، بنسبة 68%، كما اقتسمت الهند والسعودية المركز الثاني بنسبة 67%، وانفردت سنغافورة بالمركز الثالث بنسبة 66%. وبلغ المتوسط العالمي 52% هذا العام.

وأبدى 67% من سكان الإمارات ثقتهم في الشركات والأعمال التجارية هذا العام، علماً بأن المتوسط العالمي بلغ 61%. وبلغت نسبة الثقة لدى سكان الإمارات في أصحاب الأعمال التجارية هذا العام 75%، فيما بلغ المتوسط العالمي 76%.

وأعرب 65% من سكان الإمارات في 2021 عن ثقتهم في المنظمات غير الحكومية، فيما بلغ المتوسط الحكومي 57%. وأبدى 56% من سكان الإمارات ثقتهم في وسائل الإعلام في 2021، بارتفاع نسبته 3% بالمقارنة مع العام الماضي، علماً بأن المتوسط العالمي بلغ هذا العام 51%.

رغبة

وفيما يخص فيروس «كورونا» المُستَجَد المُسَبب لجائحة «كوفيد 19»، أبدى 69% من سكان الإمارات رغبتهم بِتلقي لقاح مضاد للفيروس، لتحل الإمارات بذلك في المركز العاشر عالمياً في رغبة السكان بالتطعيم ضد الجائحة.

وكان المركز الأول من نصيب الهند، حيث أبدى 80% من سكانها رغبتهم بالتطعيم، تلتها البرازيل بنسبة 76%، فالمكسيك بنسبة 75%، ثم الصين 74%، فتايلاند 73%، فكولومبيا 72%. واقتسمت السعودية والنمسا المركز السابع بنسبة 71%، فيما انفردت الأرجنتين بالمركز التاسع بنسبة 70%.

وأبدى 39% من سكان الإمارات جاهزيتهم للتطعيم فوراً، فيما أعرب 30% عن رغبتهم في التطعيم لاحقاً، وفي غضون فترة تتراوح بين 6 أشهر إلى عام من الآن.

عينة

توصلت «إيدلمان» إلى نتائج «مؤشر ايدلمان للثقة 2021» بناءً على استبيان أجرته عبر الشبكة الدولية للمعلومات على عينة قوامها 33.000 شخص ينتمون إلى 28 دولة. وجرى الاستبيان خلال الفترة التي امتدت من الــ19 من أكتوبر وحتى الـ18 من نوفمبر، 2020.

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