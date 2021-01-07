540 مليون دولار لاستحواذ «رحى الصافي» على «المطاحن الأولى»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت «رحى الصافي للأغذية»، التي تضم كلاً من مجموعة المطلق والصافي القابضة، وأبونيان التجارية، وعيسى الغرير للاستثمار، استكمال الاستحواذ على «المطاحن الأولى» السعودية في صفقة بـ 540 مليون دولار خلال المرحلة الأولى من عمليات تخصيص مطاحن الدقيق السعودية.

وقال طارق المطلق، رئيس مجلس إدارة «رحى الصافي»: إن الاستحواذ يشكل فرصة جذابة للقطاع الخاص للاستثمار في واحدة من أكبر أسواق الدقيق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذات معدلات النمو المرتفعة والجذابة، من أجل زيادة إنتاجية القطاع الخاص وتحسين جودة المنتج.

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