نيويورك تستحوذ على ربع مسافري «طيران الإمارات» إلى الوجهات الأمريكية

المصدر: (دبي - لؤي عبد الله)

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أفادت البيانات الحديثة الصادرة عن وزارة النقل الأمريكية، بأن «طيران الإمارات»، نجحت في نقل 2.995 مليون مسافر من وإلى الولايات المتحدة، خلال الفترة من يونيو 2023 إلى يونيو 2024، بمعدل يومي يصل إلى أكثر من 8200 مسافر، وبمتوسط إشغال 77%، واستحوذت نيويورك على ربع المسافرين على متن طيران الناقلة الى الوجهات الامريكية.

وتسعى الناقلة الإماراتية إلى تعميق روابطها مع المدن الأمريكية الرئيسة، من خلال تعزيز شبكة رحلاتها، وتقديم خدمات مبتكرة، تستهدف تلبية احتياجات المسافرين المتنوعة.

وأظهر تحليل «سيمبلي فلاينغ» لبيانات وزارة النقل الأمريكية، أن شبكة «طيران الإمارات» في الولايات المتحدة، تشمل 12 مطاراً، ويعتبر مطار جون إف كينيدي في نيويورك الأكثر نشاطاً بينها، حيث تحتل هذه المحطة المرتبة الأولى من حيث عدد المسافرين، مقارنة مع باقي محطات الناقلة في الولايات المتحدة.

وتُشغل «طيران الإمارات» ثلاث رحلات يومية إلى نيويورك، باستخدام طائرات «إيرباص A380»، منها رحلتان مباشرتان، ورحلة عبر ميلانو مالبينسا، ويستحوذ مطار جون إف كينيدي على نسبة كبيرة من حركة «طيران الإمارات» في الولايات المتحدة، حيث يسافر ربع مسافري الناقلة إلى الولايات المتحدة من وإلى هذا المطار، وخلال الفترة من يونيو 2023، إلى يونيو 2024، نقلت «طيران الإمارات» على هذا الخط نحو 787.9 ألف مسافر، في حين وصل متوسط إشغال الرحلات على هذا الخط إلى نحو 81%.

وأظهر التقرير أن عدد المسافرين بين نيويورك «مطار جون إف كينيدي» ودكا عبر دبي، كان أكثر من أي مكان آخر، وذلك بعد أن توقفت الخطوط الجوية البنغلاديشية عن خدمة العاصمة البنغلاديشية. وبحسب البيانات، حلت مدينة سان فرانسيسكو في المرتبة الثانية من حيث عدد المسافرين الذين نقلتهم من وإلى الولايات المتحدة، والذي وصل إلى أكثر من 257.4 ألف مسافر.

ونقلت «طيران الإمارات» من وإلى مطار لوس آنجلس، الذي جاء في المركز الثالث من حيث عدد المسافرين، نحو 253.4 ألف راكب، مع معدل إشغال 73%، وتظل مدينة نيودلهي الوجهة الأبرز المتصلة بالرحلات من وإلى لوس آنجلس عبر دبي.

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