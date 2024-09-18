طيران الإمارات تشغّل طائراتها المحدثة من طراز البوينغ 777 إلى 6 مدن أمريكية

المصدر: البيان

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أعلنت طيران الإمارات عن تشغيل طائراتها المحدثة من طراز البوينغ 777 إلى ست وجهات في الولايات المتحدة، لتوفر للعملاء تجربة متطورة في جميع الدرجات، لا سيما الدرجة السياحية الممتازة التي تحظى بشعبية واسعة، ومقصورة درجة الأعمال الجديدة.

وسوف تشغّل الناقلة طائرات بوينغ 777 المحدثة على رحلات مباشرة إلى شيكاغو وبوسطن ودالاس فورت ورث وسياتل، إلى جانب رحلاتها إلى بوغوتا عبر ميامي، وإلى نيوارك عبر أثينا. وتتميز الطائرات المحدثة بأربع درجات للمقصورة بتصميمات وتجهيزات داخلية فريدة، وتعتزم طيران الإمارات البدء في تشغيل طائراتها المحدثة إلى الولايات المتحدة اعتباراً من الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل وعلى النحو التالي:

· شيكاغو: ثلاث رحلات أسبوعياً عبر الرحلتين "ئي كيه 235" و"ئي كيه 236" اعتباراً من 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، على أن تصبح رحلة يومياً اعتباراً من 22 نوفمبر 2024.

· بوسطن: ثلاث رحلات أسبوعياً عبر الرحلتين "ئي كيه 237" و"ئي كيه 238" اعتباراً من 10 ديسمبر (كانون الأول) 2024، على أن تصبح رحلة يومياً اعتباراً من 18 ديسمبر 2024.

· دالاس فورت ورث: ثلاث رحلات أسبوعياً عبر الرحلتين "ئي كيه 221" و"ئي كيه 222" اعتباراً من 9 يناير (كانون الثاني) 2025، على أن تصبح رحلة يومياً اعتباراً من 15 يناير 2025.

· سياتل: عبر الرحلتين "ئي كيه 228" و"ئي كيه 230" اعتباراً من 24 بناير (كانون الثاني) 2025

· نيوارك / أثينا: عبر الرحلتين "ئي كيه 209" و"ئي كيه 210" يومياً اعتباراً من 10 فبراير (شباط) 2025

· بوغوتا /ميامي: أربع رحلات أسبوعياً عبر الرحلتين "ئي كيه 213" و"ئي كيه 214"، اعتباراً من 19 فبراير (شباط) 2025، على أن تصبح رحلة يومياً اعتباراً من 1 مارس (آزار) 2025

وبذلك توفر طيران الإمارات الدرجة السياحية الممتازة إلى 10 وجهات من ضمن 12 وجهة على شبكة الناقلة في الولايات المتحدة بحلول شهر فبراير المقبل، إلى جانب توفيرها إلى وجهتين في أمريكا الجنوبية مع انضمام بوغوتا إلى ساو باولو. وستتوفر مقاعد الدرجة السياحية الممتازة لطيران الإمارات الآن على مزيج من طائرات البوينغ 777 والإيرباص A380، التي تصل إلى 12 مدينة ضمن شبكة طيران الإمارات التي تضم 19 وجهة في الأمريكتين.

وتتميز طائرات البوينغ 777 المحدثة أيضاً بدرجة الأعمال الجديدة لطيران الإمارات بتوزيع 1-2-1، لتمنح العملاء مزيداً من الخصوصية وأعلى درجات الراحة مع مقعد يتحول إلى سرير مستوٍ بالكامل بالإضافة إلى ميني بار شخصي ووسائل الراحة الأخرى.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "نتطلع إلى تقديم مستوى جديد من الراحة والخصوصية إلى المزيد من المدن من خلال المقصورات المحدثة على طائراتنا من طراز بوينغ 777، لا سيما مع النجاح اللافت والطلب الكبير على الدرجة السياحية الممتازة على خطوط مثل مطار نيويورك جون إف كينيدي ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وهيوستن التي نخدمها بطائراتنا من طراز إيرباص A380 المحدثة".

وأضاف: "تقديم طائراتنا المحدثة وحرصنا على توفير تجارب متميزة في الأجواء لعملائنا على المزيد من الوجهات في الولايات المتحدة، يعكس التزامنا الطويل الأمد لهذه السوق المهمة، ومن شأن إضافة المزيد من الخيارات المتميزة في غضون بضعة أشهر فقط أن يضمن تقديم عروضاً تنافسية وأفضل قيمة لعملائنا".

ومع إطلاق طائرات طيران الإمارات المحدثة بتقسيم الأربع درجات، تعتزم الناقلة زيادة عدد الوجهات التي تخدمها الدرجة السياحية الممتازة إلى 27 مدينة حول العالم بما فيها دبي بحلول نهاية عام 2024 عبر 48 طائرة من طرازات البوينغ 777 والإيرباص A380 والإيرباص A350. ويستمتع عملاء طيران الإمارات بطائراتها البوينغ 777 المحدثة إلى جنيف وطوكيو هانيدا وبروكسل ومن المقرر أن تبدأ تشغيلها إلى زيورخ والرياض الشهر المقبل.

ويتيح الاستمرار في طرح الدرجة السياحية الممتازة عبر شبكة طيران الإمارات لعملائها في الولايات المتحدة الاستمتاع بالفخامة والراحة التي توفرها الدرجة السياحية الممتازة إلى وجهات نهائية خارج دبي مثل مومباي وبنغالور وسنغافورة والمزيد.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لعملاء طيران الإمارات المسافرين إلى مراكز شركة "يونايتد" في شيكاغو وهيوستن وسان فرانسيسكو، السفر عبر الدرجة السياحية الممتازة قبل رحلات المتابعة إلى مئات النقاط والمدن المحلية في الولايات المتحدة في كندا وأميركا اللاتينية.

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