طيران نيوزيلندا يعلن استمرار مشكلات المحركات لمدة عامين

المصدر: د ب أ

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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة طيران نيوزيلندا، جريج فوران، أن مشكلات المحركات التي أدت إلى توقف عدد كبير من طائرات الشركة ستعوق العمليات لمدة عامين آخرين.

وقال فوران، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ اليوم، إن أربع طائرات من أصل 14 طائرة طراز بوينغ 787 تابعة لشركة طيران نيوزيلندا لا يمكنها حالياً الطيران، لأن شركة «رولز-رويس هولدينحز» ليس لديها المحركات التي تشغل الطائرات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال فوران إن ست طائرات من أصل 17 طائرة طراز إيرباص «إيه321» تابعة لشركة طيران نيوزيلندا متوقفة عن الطيران، فيما تعمل الشركة مع شركة «برات آند ويتني» الأمريكية لصناعة محركات الطائرات بشأن متطلبات الصيانة الإضافية.

وقال فوران إن التأثير التشغيلي «سيبقى معنا لمدة عامين»، مشيراً إلى أن من المتوقع أن يتراجع عدد الطائرات التي تخرج عن نطاق الخدمة تدريجيا خلال تلك الفترة.

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