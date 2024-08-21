شركات طيران عالمية تعلق رحلاتها إلى الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات

المصدر: رويترز

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تسببت المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط في قيام شركات طيران عالمية بتعليق رحلاتها إلى المنطقة أو تجنب بعض المجالات الجوية التي تعتبر غير آمنة.

فيما يلي أبرز الشركات التي أجرت تعديلات على خدماتها من وإلى المنطقة:

طيران إيجين : ألغت الناقل الوطني اليوناني جميع رحلاتها من وإلى بيروت وعمّان وتل أبيب حتى 22 أغسطس.

الخطوط الجوية الجزائرية : علقت رحلاتها من وإلى لبنان مؤقتًا حتى إشعار آخر.

إير بالتيك : ألغت الشركة اللاتفية جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 25 أغسطس.

مجموعة إير فرانس-كيه.إل.إم : استأنفت إير فرانس رحلاتها بين باريس وبيروت في 15 أغسطس بعد تعليقها لأسبوعين، بينما ألغت كيه.إل.إم جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 26 أكتوبر. كما ألغت وحدة ترانسافيا للطيران منخفض التكلفة الرحلات من وإلى تل أبيب حتى 31 مارس 2025، والرحلات إلى عمّان حتى 3 نوفمبر.

إير إنديا : علقت جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى إشعار آخر.

كاثي باسيفيك : ألغت الشركة التي تتخذ من هونج كونج مقرًا لها جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى 27 مارس 2025.

دلتا إيرلاينز : مددت شركة الطيران الأمريكية تعليق الرحلات بين نيويورك وتل أبيب حتى 30 سبتمبر.

إيزي جت : أوقفت الشركة البريطانية للطيران منخفض التكلفة رحلاتها من وإلى تل أبيب منذ أبريل، وستستأنفها في 30 مارس 2025.

فين إير : تواصل شركة الطيران الفنلندية تجنب المجال الجوي الإيراني، مما يؤدي إلى تمديد وقت الرحلات من وإلى الدوحة.

إيتا إيروايز : مددت شركة الخطوط الجوية الإيطالية تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 21 أغسطس.

لوت : علقت شركة الطيران البولندية رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت حتى 26 أغسطس.

مجموعة لوفتهانزا : مددت المجموعة الألمانية التي تضم الخطوط السويسرية، وخطوط بروكسل الجوية، والخطوط النمساوية، تعليق الرحلات من وإلى تل أبيب، طهران، بيروت، عمّان، وأربيل حتى 26 أغسطس.

رايان إير : ألغت شركة الطيران منخفض التكلفة رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 30 سبتمبر بسبب "قيود تشغيلية".

الخطوط الجوية السنغافورية : أوقفت التحليق عبر المجال الجوي الإيراني وتتخذ مسارات بديلة.

تاروم : مددت شركة الطيران الرومانية تعليق رحلاتها إلى بيروت حتى 2 سبتمبر، واستأنفت مؤقتًا الرحلات إلى تل أبيب وعمّان حتى 23 أغسطس.

يونايتد إيرلاينز : علقت شركة الطيران التي تتخذ من شيكاغو مقرًا لها رحلاتها إلى تل أبيب لأجل غير مسمى، بعدما علقت رحلاتها اليومية بين نيوارك وتل أبيب في 31 يوليو لأسباب أمنية.

فيولينج : ألغت الشركة الإسبانية منخفضة التكلفة، المملوكة لمجموعة الخطوط الجوية الدولية، جميع رحلاتها إلى تل أبيب وعمّان حتى 26 أكتوبر.

تحذيرات المجال الجوي اللبناني: نصحت بريطانيا شركات الطيران بتجنب المجال الجوي اللبناني من 8 أغسطس حتى 4 نوفمبر، مشيرة إلى "خطر محتمل على الطيران بسبب النشاط العسكري".

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