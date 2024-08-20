إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية تطالب بوينع بفحص طائرات 787 بعد انحرافها في الجو

المصدر: رويترز

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أعلنت إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية انها ستطلب إجراء عمليات فحص على طائرات بوينع من طراز 787 دريملاينر في أعقاب وقوع حادث في مارس الماضي عندما انحرفت طائرة تابعة لخطوط أمريكا اللاتينية الجوية بشكل مفاجئ في الجو مما أدى إلى إصابة أكثر من 50 راكبا كانوا على متنها.

وأضافت إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية أمس الاثنين أن السبب الواضح للانحراف هو تحرك مقعد قائد الطائرة بشكل غير خاضع للسيطرة مما تسبب في تعطل تقنية الطيار الآلي.

وأوضحت الإدارة أنها تلقت خمسة تقارير عن حدوث مشاكل مماثلة في مقعدي قائد الطائرة ومساعده في طائرات 787، كان آخرها في يونيو‭‭ ‬‬، ولا تزال اثنتان منها قيد التحقيق.

وتؤثر تعليمات صلاحية الطيران الصادرة عن إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية على 158 طائرة مسجلة في الولايات المتحدة و737 طائرة من هذا الطراز في أنحاء العالم، وتطالب تلك التعليمات شركات الطيران بإجراء فحوصات على مقعدي قائد الطائرة ومساعده في طائرات بوينغ من طرازات 787-7 و787-9 و787-10 بحثا عن أغطية مفاتيح التحويل المفقودة أو المتشققة أو تشققات أغطية مفاتيح التحويل الناجمة عن مشاكل في التجميع، وذلك في غضون 30 يوما.

ويتعين على شركات الطيران تنفيذ أي إجراءات تصحيحية ضرورية إذا جرى اكتشاف مشكلات في طائراتها.

وقالت إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية إن الحركة الأفقية غير الخاضعة للسيطرة لمقعد مشغول يمكن أن تؤدي إلى هبوط سريع للطائرة وإصابات خطيرة للركاب وطاقم الطائرة.



وفي سياق منفصل، قالت بوينغ أمس إنها أوقفت الرحلات التجريبية لطائراتها من طراز 777-9 التي تنتظر إصدار شهادات صلاحية بعدما أظهر فحص للصيانة فشل جزء يقع بين المحرك وهيكل الطائرة في أداء مهمته.

وقالت إدارة الطيران الاتحادي إن بوينج أبلغتها أن الشركة اكتشفت مكونا تالفا بعد اختبار طيران أجرته للطائرة 777-9 الأسبوع الماضي.

وبدأت بوينغ في يوليو اختبار الطيران التجريبي لطائرتها من طراز 777-9 الذي طال انتظاره مع تواجد ممثلي الجهات التنظيمية التابعة لإدارة الطيران الاتحادي الأمريكية على متن الطائرة بعد حصولها على ترخيص فحص الطراز.

وأضافت بوينغ أنه "لم يتم التخطيط لإجراء اختبارات طيران تجريبية على المدى القريب على طائرات أخرى مخصصة لرحلات تجريبية".

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