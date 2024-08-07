بعد أزمة سابقة.. «بوينغ» تعالج مشكلة سدادة باب «737 ماكس»

المصدر: د ب أ

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تقوم شركة "بوينغ" الأمريكية بإعادة تصميم مكون في جسم طائرة شبه جديدة من طراز "737 ماكس 9"، كان قد انفجر أثناء قيام الطائرة برحلة جوية في يناير الماضي.

وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم، بأن شركة صناعة الطائرات تسعى إلى استخلاص الدروس من وراء الحادث الذي تسبب في حدوث أزمة لها.

وكشفت الشركة عن الخطة أثناء جلسة استماع استمرت يوماً كاملاً مع مجلس سلامة النقل الوطني الأمريكي، الذي استجوب مسؤولين تنفيذيين في "بوينغ"، وشركة "سبيريت إيروسيستمز" الموردة، بشأن ثقافة السلامة والتصنيع الخاصة بهم.

وقالت "بوينغ" إن المهندسين يعملون على تغييرات في التصميم، من شأنها منع إغلاق ما تسمى بـ"سدادة الباب" حتى يتم تأمينها بإحكام، بعد أن توصل مجلس سلامة النقل الوطني إلى أن هذا العنصر لم يتم إعادة إدخاله بشكل صحيح وكان ينقصه مسامير لتثبيته.

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