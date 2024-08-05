إصابة عدد من ركاب طائرة كورية جنوبية بعد تعرضها لاضطرابات جوية

المصدر: د ب أ

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أصيب عدد من ركاب رحلة كيه إي 197 للخطوط الجوية الكورية، التي انطلقت من مدينة إنتشون الكورية الجنوبية في طريقها إلى أولان باتور، عاصمة منغوليا، بعدما تعرضت الطائرة لاضطرابات جوية حادة.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية أن مصادر بقطاع الطيران قالت اليوم الاثنين إن الرحلة التابعة للخطوط الجوية الكورية، وتحمل 281 راكبا، واجهت اضطرابات قوية على ارتفاع 34 ألف قدم نحو الساعة التاسعة وأربعين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي أمس الأحد.

وأضافت المصادر أن الطائرة واجهت اضطرابات قوية لنحو 15 ثانية، مما أسفر عن إصابة عشرة ركاب وأربعة من أفراد طاقم الطائرة بإصابات طفيفة.

وأرجع الخبراء في قطاع الطيران الزيادة الأخيرة في معدل تكرار الاضطرابات الجوية وشدتها إلى التغير المناخي.

ويشار إلى أن الخطوط الجوية المحلية سجلت 14820 واقعة اضطرابات جوية خلال النصف الأول من هذا العام، أي ما يمثل نسبة 72% من الإجمالي العام الماضي و 97% من إجمالي عام 2019.

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