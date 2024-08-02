الخطوط الجوية اللبنانية: تعديل مواعيد عدة رحلات خلال الأيام المقبلة لأسباب تقنية

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية في بيانين منفصلين، اليوم الجمعة، عن تعديل مواعيد عدد من الرحلات خلال الأيام المقبلة لأسباب تقنية متعلقة بتوزيع المخاطر التأمينية.

وأعلنت شركة طيران الشرق الأوسط في بيان أن "رحلاتها ليومي 2 و3 أغسطس الجاري ستبقى على مواعيدها باستثناء بعض الرحلات التي تم تأخير عودتها، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.

وأشارت إلى أن الرحلات التي تم تأخير مواعيد عودتها في 2 أغسطس الحالي هي 11 رحلة من أصل 36 رحلة. والرحلات التي تم تأخير مواعيد عودتها في 3 أغسطس الحالي هي 14 رحلة من أصل 38 رحلة.

وفي بيان ثان أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية أن" رحلاتها ليومي 4 و5 أغسطس الجاري ستبقى على مواعيدها باستثناء بعض الرحلات التي تم تعديلها، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.

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