باكستان تطلق سياسة تأشيرات جديدة لتعزيز السياحة والنشاط التجاري

المصدر: د ب أ

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قال رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف إن الحكومة أدخلت إصلاحات هامة على نظام إصدار التأشيرات لتسهيل حصول المستثمرين الأجانب ومجتمع الأعمال والسائحين على التأشيرات.

وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها أن تساعد في تشجيع السياحة، وتعزيز الاستثمار الأجنبي، وزيادة الأنشطة التجارية في البلاد.

وقال شريف، في بيان: إن الحكومة وافقت على دخول رجال الأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي بدون تأشيرة، مما سيزيد من فرص الاستثمار والأعمال من هذه الدول، واصفا هذه الخطوة بأنها تطور إيجابي للغاية.

وتابع أن رجال الأعمال والمستثمرين والسياح من 126 دولة سيحصلون على تأشيرات خلال 24 ساعة من خلال نظام إلكتروني.

وقال إنه إضافة إلى ذلك سيتم إعفاء التجار والسائحين من هذه الدول من رسوم التأشيرة.

وذكر رئيس الوزراء الباكستاني أن إصلاحات سياسة التأشيرات من شأنها أن تجعل من باكستان وجهة جذابة للأفراد الأجانب في مجال الأعمال والسياحة.

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