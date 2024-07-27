بعد تعرُّضها لمطبات هوائية شديدة.. عودة الطائرة السنغافورية للخدمة

المصدر: د ب أ

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عادت إلى الخدمة طائرة الخطوط الجوية السنغافورية التي تعرضت لمطبات هوائية لاضطرابات شديدة في طريقها من مطار هيثرو بلندن إلى سنغافورة في مايو، حسبما ذكرت صحيفة «ذا ستريتس تايمز» السنغافورية اليوم.

ونقلت صحيفة «ذا ستريتس تايمز» عن متحدث باسم الخطوط الجوية السنغافورية قوله إن الطائرة من طراز «بوينغ- 777- 300 إي آر» استأنفت التشغيل تحت اسم «إس كيو 830»، وقامت برحلة من سنغافورة إلى شنغهاي اليوم.

وذكر المتحدث أن «الطائرة أكملت أعمال الصيانة والإصلاح التي أشرفت عليها السلطات المعنية في سنغافورة».

وأضاف المتحدث أن الطائرة «تفي بمتطلبات السلامة التي حددتها الشركة المصنعة للطائرة، واجتازت فحوصاً صارمة للأمان لفرق الهندسة وعمليات الطيران بالخطوط الجوية السنغافورية، واجتازت فحصاً فنياً للطيران بنجاح قبل عودتها للخدمة».

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