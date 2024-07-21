مسؤول: بوينج "تواجه تحديات" في صنع طائرتين (إير فورس وان) للرئاسة الأمريكية

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أعلن تيد كولبيرت رئيس وحدة الدفاع في شركة بوينج لصناعة الطائرات اليوم الأحد أن الشركة لا تزال "تواجه تحديات" في صنع طائرتين للرئاسة الأمريكية واللتين تعرفان باسم (إير فورس وان).

وحصلت بوينج في 2018 على عقد قيمته 3.9 مليارات دولار لصنع طائرتين (8-747) لاستخدامهما كطائرتين للرئاسة، على أن يكون التسليم بحلول ديسمبر 2024، لكن ذلك تأجل حتى عامي 2027 و2028 على الأقل.

وقال كولبيرت، الذي يرأس شركة بوينج للدفاع والفضاء والأمن، إن الشركة تواجه تحديات تتعلق بسلاسل التوريد وغيرها من المصاعب في صنع الطائرتين.

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