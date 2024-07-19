حركة الطيران في العالم تتأثر بالخلل التقني واسع النطاق

المصدر: رويترز

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واجه مسافرون على متن رحلات جوية في أنحاء العالم تأخيرات وإلغاءات ومشكلات في إجراءات تسجيل الدخول مع تعرض مطارات وخطوط طيران لمشكلات تقنية كبرى في خدمات تكنولوجيا المعلومات في إطار خلل تقني عالمي أثر أيضا على قطاعات عدة من البنوك إلى وسائل الإعلام.

وفي إدنبره، قال شاهد من رويترز إن الماسحات الضوئية لبطاقات الصعود ظهر عليها رسالة "انقطاع الاتصال بالخادم" وإن المطار نصح الركاب بالتحقق من وضع الرحلات عبر الإنترنت أولا قبل التوجه إلى المطار.

وفي أماكن أخرى، نبهت المطارات وشركات الطيران العملاء بالوصول قبل وقت أطول من المعتاد من إقلاع الرحلات. وقال محللون إن انقطاع الخدمة من المحتمل أن يكون مرتبطا بخلل في برامج لمايكروسوفت مستخدمة عالميا.

وقالت مايكروسوفت إن المستخدمين قد لا يتمكنون من الوصول إلى برامج وخدمات أوفيس 365 المختلفة بسبب "تغيير الضبط والإعدادات في جزء من العمل المدعوم من حوسبة آزور السحابية".

وقال مطار هونغ كونغ الدولي إن انقطاع خدمة مايكروسوفت أثر على شركات طيران كثيرة وإنه تحول إلى تسجيل الركاب يدويا، لكن عمليات الطيران لم تتأثر.

وجاء في إخطار أرسلته شركة كراودسترايك إلى عملائها أن برنامجها (فالكون سينسور) يتسبب في تعطل نظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز ويعرض شاشة زرقاء، تُعرف بشكل غير رسمي باسم "شاشة الموت الزرقاء".

وصاحب الإخطار الذي أُرسل الساعة 05.30 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة، حل لتصحيح المشكلة. ولم يرد المتحدث باسم كراودسترايك على رسائل بريد إلكتروني أو مكالمات تطلب تعليقا.

ويتضرر قطاع الطيران بالذات بشدة في مثل تلك الأحوال بسبب حساسيته للتوقيتات. وتعتمد شركات الطيران على جدول زمني دقيق التنسيق تديره غالبا مراقبة الحركة الجوية. ومجرد تأخير واحد لبضع دقائق قد يؤدي إلى فوضى شاملة لجدول رحلات الإقلاع والهبوط لمطار أو شركة طيران لبقية اليوم.

وقالت شركات الطيران في جميع أنحاء الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا، بما في ذلك شركات الطيران البارزة رايان إير ودلتا وإير إنديا إنها واجهت تأخيرات أو تعطلا.

وأكدت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أن شركات طيران أمريكية كثيرة من بينها أمريكان إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز ودلتا إيرلاينز أصدرت إخطارات بعدم إقلاع جميع رحلاتها في وقت مبكر من اليوم الجمعة بسبب مشكلات في الاتصالات.

وفي أوروبا، قالت مطارات سخيبول وبرلين ولندن جاتويك، وإدنبره وغيرها إنها تأثرت بالخلل التقني.

وقالت بعض شركات الطيران إنها عادت للعمل بالفعل، وأعلنت شركة الطيران الإسبانية إيبيريا أنها تمكنت من تجنب إلغاء رحلات جوية.

وأكد متحدث باسم الشركة "بدءا من الساعة 9:25 صباحا، عاد تسجيل الوصول الإلكتروني وتسجيل الوصول عبر الإنترنت. وحدثت بعض التأخيرات".

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