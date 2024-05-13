شركات طيران تقاضي وزارة النقل الأمريكية

المصدر: د ب أ

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تقدمت العديد من شركات الطيران الأمريكية وجماعة ضغط كبرى بدعوى قضائية ضد وزارة النقل الأمريكية بسبب قواعد جديدة تفرض عليها الكشف بشكل مسبق عن رسوم معينة.

وتم رفع الدعوى يوم الجمعة أمام محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة الأمريكية بواسطة مجموعة «إيرلاينز فور أمريكا» التجارية، وشركات طيران مملوكة لـ«أمريكان ايرلاينز جروب»، و«دلتا إيرلاينز»، و«يونايتد إيرلاينز هولدنجز»، و«جيت بلو إيروايز كورب»، إضافة إلى «هاوايان إيرلاينز»، و«ألاسكا إيرلاينز».

وتقول شركات الطيران إن الوزارة تجاوزت سلطتها من خلال إصدار القواعد الجديدة، ووصفوها بأنها «تعسفية ومتهورة، وتمثل إساءة للتقدير، وتتعارض مع القانون».

وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء أن القواعد الأخيرة، التي تم الكشف عنها الشهر الماضي، تُلزم شركات النقل ووكلاء التذاكر بالكشف بوضوح مقدماً عن رسومهم الإضافية الخاصة بالأمتعة المسجلة أو الحقائب اليدوية أو إلغاء الحجوزات أو تغييرها.

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