تحذير من تزايد مشكلات السلامة على الطيران الأمريكي

المصدر: د ب أ

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طالبت نقابة طياري شركة أميركان إيرلاينز الأمريكية أعضاءها بضرورة توخي الحذر وسط ارتفاع كبير في حجم المشكلات المتعلقة بالسلامة والصيانة في الشركة الناقلة، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس.

واستشهدت رابطة الطيارين الأمريكيين المتحدين، في مذكرة أرسلتها في 13 أبريل الجاري، بحوادث إشكالية، من بينها حالات لترك أدوات مثل مطرقة داخل غرفة المكان الخاص بعجلات الطائرة، وتزايد عدد حوادث الاصطدام بين الطائرات أثناء سحبها.

وناشدت الرابطة، التي تمثل نحو 15 ألف طيار، الأعضاء بتجنب التسرع أثناء أداء مهام عملهم، وعدم الخضوع للضغط لفعل أي شيء غير آمن. ولم تعلّق شركة أمريكان إيرلاينز على هذه الأنباء على الفور.

يشار إلى أن أسهم الشركة تراجعت، أمس، بنسبة 1.3% في تداولات بورصة نيويورك، وتراجع سهم الشركة بنسبة 4.3% هذا العام حتى 12 أبريل الجاري.

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