إلغاء 102 رحلة بمطار دبلن بسبب العاصفة «إيشا»

المصدر: رويترز

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أعلنت الشركة المشغلة لمطار دبلن أن شركات الطيران ألغت إقلاع وهبوط 102 رحلة في المطار اليوم، بسبب عاصفة من المتوقع أن تستمر بقية اليوم.

وقال مطار دبلن، في منشور على منصة «إكس»، إن العاصفة «إيشا» أجبرته أيضاً على إلغاء 24 عملية هبوط بحلول الساعة 1700 بتوقيت غرينتش، في حين حوَّلت 27 رحلة مسارها إلى مطارات أخرى.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في أيرلندا تحذيرا باللون البرتقالي من الطقس في وقت مبكر من صباح اليوم في معظم أنحاء البلاد، ومنها دبلن، ما يعني أن الرياح قد تؤثر تأثيراً كبيراً في الأشخاص والممتلكات والأنشطة في هذه المناطق.

وأصدرت السلطات تحذيراً باللون الأحمر، وهو الأعلى مستوى، في بعض المناطق غربي البلاد وشماليها الغربي.

وقال مطار سخيبول في العاصمة الهولندية أمستردام، اليوم، إنه ألغى 130 رحلة جوية كانت مقررة غداً، كإجراء وقائي بسبب توقعات بهبوب رياح قوية مع وصول العاصفة إيشا إلى البلاد.

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