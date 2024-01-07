الخطوط التركية توقف مؤقتاً تسيير طائرات بوينغ 737 ماكس 9 للفحص

المصدر: رويترز

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أكد يحيى أوستن المتحدث باسم الخطوط الجوية التركية على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن الشركة سحبت جميع طائراتها الخمس من طراز بوينغ 737 ماكس 9 من الخدمة من أجل الفحص.

وأضاف أن الطائرات ستبقى في أول مطار تهبط فيه.

ومنعت الجهات التنظيمية الأمريكية أمس السبت مؤقتا تحليق 171 من طائرات بوينغ 737 ماكس 9 لإجراء فحوصات تتعلق بالسلامة، بعد انفجار في مقصورة أجبر طائرة جديدة محملة بالركاب تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز على الهبوط اضطراريا.

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