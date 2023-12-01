«رولز رويس» تضع أهدافاً جريئة لمواصلة التحليق

المصدر: راشي شريفاستافا

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تتسارع خطة تحوّل«رولز رويس»، فقد تضرَّرت المجموعة البريطانية لصناعات الطيران والفضاء بشدة من جراء الجائحة والمُشكلات ذات الصلة بمحركات ترينت 1000.

وتعد إضافة 2 مليار استرليني إلى أرباح التشغيل بحلول عام 2027 من أحدث تعهدات الشركة، وهو ما يقدر بأربعة أضعاف مبلغ 0.65 مليار جنيه استرليني التي أعلنت عنها في عام 2022. لكن يبدو أن الأمر هذه المرة أكثر مصداقية من الجهود السابقة.

وتعتمد الخطة على قسم الطيران والفضاء في شركة رولز رويس، وهو أكبر أقسامها الثلاثة من حيث الإيرادات، حيث شكّل 45% من إجمالي إيرادات المجموعة البالغة 12.7 مليار جنيه استرليني في عام 2022، بينما شكّل قسما الدفاع وتوليد الطاقة باقي الإيرادات، لكن قسم الطيران المدني في الشركة يُحقق هوامش تشغيل ضئيلة جداً، بنسبة 2.5% فقط في عام 2022. وتهدُف الخطة إلى رفع هذه النسبة إلى 15 - 17%، والتي من شأنها توفير الجزء الأكبر من الزيادة المُخطط لها في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب.

ويبدو هذا مُمكناً. يقول نيك كانينجهام، من إيجنسي بارتنرز، إن الشركات المنافسة مثل سافران وجنرال إلكتريك تحقق نسبة قدرها 18 في المئة في هذا القطاع. ومع ذلك، على عكس رولز رويس، فإنهم يستفيدون من صُنع محركات ذات هامش ربح أعلى للطائرات ضيقة البدن.

وأحد أسباب ضيق الهامش لدى رولز رويس هو أنها قامت بتسعير مرتفع لمحركاتها الجديدة، فيما هي تحاول بناء حصة سوقية لها في مجال الطائرات عريضة البدن. ويحدث ذلك بينما الأرباح تأتي للشركة من عقود الخدمة والصيانة.

ويتطلب الأمر نهجاً أكثر عقلانية. فقد حققت رولز رويس توسعاً معقولاً؛ لذا فإنها تحتاج إلى تقليل الخصومات. وفي الوقت نفسه، ستحتاج أساطيل الطائرات القديمة إلى خدمة وصيانة أكثر، مما سيُحسن من تنوّع إيراداتها.

كذلك أشارت رولز رويس أيضاً إلى رغبتها في خفض التكاليف بمقدار يتراوح بين 400 إلى 500 مليون جنيه استرليني وإلغاء ما يصل إلى 2500 وظيفة. وقد ينظر المستثمرون إلى ذلك بتشكك، حيث أثبتت المحاولات السابقة للسيطرة على إرث متسع للأعمال المتوسعة أنها قصيرة الأمد.

ومن العوامل الإيجابية أن الرئيس التنفيذي الجديد توفان إرجين بيلجيك صارم. كذلك، فإن الشركة مرت أخيراً بتجربة الموت الوشيك، ما أتاح لها إحداث التغيير الثقافي المطلوب.

وعلى أمل أن يتمكن إرجين بيلجيك من تنفيذ خطته، قام المستثمرون بزيادة قيمة السهم بنسبة 80% في الأشهر الستة الماضية. ومع ذلك، لا تزال المجموعة تتداول السهم بخصم يصل إلى ربع قيمته مُقارنةً بمنافسه سافران بناءً على أرباح 2025. وإذا حقق إرجين بيلجيك أهدافه، فيُمكن لرولز رويس أن تقوم بسد هذه الفجوة.

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