العربية للطيران تطلق رحلات مباشرة تربط رأس الخيمة بمدينة كوزيكود الهندية

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت العربية للطيران، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق رحلات جديدة بين إمارة رأس الخيمة ومدينة كوزيكود (كاليكات) في ولاية كيرلا بالهند.

ستربط الخدمة الجديدة المباشرة مطار رأس الخيمة الدولي بمطار كوزيكود الدولي بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً ابتداء من 22 نوفمبر 2023.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «يسرنا الإعلان عن إطلاق رحلات جديدة ومباشرة من رأس الخيمة إلى كوزيكود في الهند، وهذا يعكس التزامنا المستمر بتزويد عملائنا بخيارات سفر مريحة، فضلاً عن تعزيز الروابط التجارية والسياحية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند. ونتطلع إلى بدء تسيير رحلاتنا الجديدة التي ستوفر لعملائنا خيارات جديدة وقيمّة للسفر بين المدينتين».

بدأت العربية للطيران عملياتها التشغيلية في مطار رأس الخيمة في مايو 2014. وتوفر الناقلة للمسافرين خيارات سفر مدفوعة بالقيمة إلى طيف واسع من الوجهات العالمية انطلاقاً من ثلاثة مطارات في دولة الإمارات العربية المتحدة تتمثل في الشارقة وأبوظبي ورأس الخيمة.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين رأس الخيمة وكوزيكود عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة «العربية للطيران» أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

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