«العربية للطيران» تطلق رحلات مباشرة بين الشارقة ومطار سفنكس في مصر

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت «العربية للطيران» عن إطلاق رحلات مباشرة بين الشارقة والجيزة في مصر. وستربط الرحلات الجديدة بين مطار الشارقة الدولي ومطار سفنكس الدولي في مصر بمعدل 5 رحلات أسبوعياً ابتداءً من 6 ديسمبر 2023.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: يسرنا الإعلان عن إطلاق رحلاتنا الجديدة من مطار الشارقة الدولى إلى مطار سفنكس الدولي في مدينة الجيزة التاريخية في مصر حيث تعكس هذه الخطوة التزامنا الدائم بتزويد عملاءنا برحلات جديدة مناسبة وتوفير تجربة سفر جوي مميزة.

ويعد مطار سفنكس الدولي الوجهة الرابعة للعربية للطيران في مصر انطلاقا من الشارقة، بعد مطار القاهرة الدولي، ومطار برج العرب الدولي، ومطار سوهاج الدولي.

وتشغّل مجموعة «العربية للطيران» أسطول طائرات من طراز إيرباص A320 وA321، والتي تعد من أحدث الطائرات ذات الممر الواحد وأكثرها مبيعاً في العالم. وتوفّر الطائرات راحة إضافية للركاب من خلال توفير مساحة اكبر بين المقاعد مقارنة مع أي مقصورة اقتصادية. وتم تجهيز الطائرة أيضاً بخدمة «سكاي تايم»، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين مشاهدة طيف واسع من المحتوى الترفيهي مباشرة عبر أجهزتهم الذكية.



ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين الشارقة والجيزة عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة «العربية للطيران» أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

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