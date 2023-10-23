يونايتد أيرلاينز تتجه لإدخال سمة بحث جديدة لمستخدمي الكراسي المتحركة

المصدر: د ب أ

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تتطلع شركة الطيران الأمريكية "يونايتد أيرلاينز" لتسهيل الطيران على المسافرين ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أعلنت خططاً لإدخال عنصر ترشيح جديد في أدوات الحجز على موقعها الإلكتروني في 2024 الذي لن يظهر سوى الرحلات الجوية على الطائرات الملائمة لنقل كرسي متحرك.

كما تعهدت الشركة بأنها سوف تدفع التكاليف الإضافية حال الحاجة لإعادة حجز تذكرة على رحلة أغلى في غضون مهلة قصيرة لاستيعاب كرسي متحرك.

وقالت شركة الطيران إن المرشح الجديد سوف يطلب من مستخدمي الكرسي المتحرك تقديم أبعاده، وبعد ذلك سوف تعطي نتائج البحث أولوية للطائرات التي تكون أبواب الشحن فيها كبيرة بما يكفي لاستيعابه.

وعلى حسب طراز الطائرة، تختلف أبواب أماكن الشحن وهذا هو السبب في أن بعض الطائرات تكون أفضل من غيرها لنقل الكراسي المتحركة الكهربائية الأكبر، على سبيل المثال.

وفي حال لم يتسن لأحد العملاء صعود الطائرة المختارة وأضطر للتحول إلى إحدى طائرات يونايتد الأغلى لأن مكان الشحن لا يسع الكرسي المتحرك، فسوف تغطي شركة الطيران التكاليف الإضافية "من المحتمل من بداية 2024 ".

وتقول يونايتد إيرلاينز إنها نقلت نحو 150 ألف مستخدم كرسي متحرك في 2022.

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