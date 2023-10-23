مد القطارات المسائية بين بروكسل وبرلين إلى براغ وسط إحياء قطار النوم

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمضي عملية إحياء شبكة القطارات المسائية في أوروبا فيما أًصبحت براغ وبرلين وبروكسل أحدث مدن يتم ربطها بقطارات النوم.

وأعلنت خدمة قطارات النوم الأوروبية "يوروبيان سليبر" في تشرين الأول/أكتوبر أنها سوف تمدد قطارها المسائي بين بروكسل وبرلين إلى براغ اعتبارا من نهاية مارس 2024.

وأعلنت شركة السكك الحديد الهولندية البلجيكية أن القطار سوف يتوقف أيضا في أمستردام وأنتويرب ودريسدن وكذلك جنة المتنزهين باد شانداو في ألمانيا.

ومن شوارع براغ الرائعة، يمكن للمسافرين استقلال قطارات المساء ريجيوجيت إلى عطلة شاطئية في كرواتيا بينما على الطرف الآخر، تبعد بروكسل ساعتين فقط من لندن بالقطار.

وتشهد شبكة القطارات الليلية التاريخية في أوروبا، والكثير منها توقف عن العمل خلال ذيوع صيت السفر الجوي منخفض التكلفة، عودة وسط وعي متنامي بأزمة المناخ العالمية.

ومازالت تكلفة رحلات قطارات النوم أعلى من الرحلات الجوية قصيرة المسافة، ولكن تذكرة قطار مسائي بين مدينتين أوروبيتين يمكن أن تكون أرخص في حال خصم تكلفة قضاء ليلة إضافية في غرفة فندق.

وتُسير شركة يوروبيان سليبر رحلات أقصر بين برلين وبروكسل منذ مايو من العام الجاري. وتقول شركة السكك الحديد الخاصة إنها تخطط لإقامة خط جديد بين أمستردام وبرشلونة في 2025.

وأعتبارا من ديسمبر، سوف تعرض شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) وهيئة السكك الحديدية الاتحادية النمساوية روابط عبر القطارات المسائية المعروفة باسم "نايت جيت" لباريس وبروكسل من برلين وفيينا. وسوف تتوفر تلك الروابط مبدئيا ثلاث مرات في الأسبوع، ثم يوميا في النصف الثاني من 2024.



تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز