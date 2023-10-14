بزيادة تجاوزت 21.7%.. دبي تستقبل 11.1 مليون زائر في 8 أشهر

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوار الدوليين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، والتي أظهرت نجاح الإمارة في استقطاب 11.1 مليون سائح بين شهري يناير وأغسطس 2023، مقارنة بـ9.1 ملايين زائر استقبلتهم المدينة في ذات الفترة من العام الماضي، بزيادة تجاوزت 21.7%.

الطاقة الاستيعابية

وبحسب التقرير الشهري لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي فقد بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي بنهاية أغسطس الماضي أكثر من 148.5 ألف غرفة فندقية ضمن 814 منشأة فندقية، مقابل نحو 142.2 ألف غرفة فندقية، ضمن 779 منشأة نهاية أغسطس 2022 بنمو 4 % في عدد الغرف الفندقية و4% في عدد المنشآت.

وبحسب التقرير الشهري للدائرة استحوذت الغرف الفندقية من فئة «5 نجوم» على 35 % من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 51.2 ألف غرفة فندقية ضمن 156 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «4 نجوم» بـ28 %، مسجلة نحو 42.2 ألف غرفة فندقية ضمن 188 منشأة، بينما استحوذت الفنادق المصنفة بين «3 نجوم» و«نجمة» على نحو 20 % من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة جاوزت 29 ألف غرفة فندقية، ضمن 274 منشأة فندقية، أما الشقق الفندقية الفاخرة فقد وصل عددها إلى 13.4 ألف شقة ضمن 84 منشأة، وبلغ عدد الشقق الفندقية المتوسطة نحو 12.5 ألف شقة ضمن 112 منشاة.

أما من حيث الإشغال الفندقي، كشف التقرير أن متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي وصل إلى 76 %، مقابل 71 % في الفترة ذاتها العام الماضي.

الإقامة

ووصل متوسط مدة إقامة النزلاء بين يناير وأغسطس 2023 نحو 3.8 ليال مقابل 4 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2022، في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى نحو 27.03 مليون ليلة مبيت، مقابل 13.96 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو 13%، ووفقاً للبيانات، بلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 487 درهماً مقارنة بـ 514 درهماً في الفترة المقابلة، ليسجل العائد من الغرف المتوافرة نحو 368 درهماً مقابل 364 درهماً في الفترة المقابلة من العام الماضي.

الأسواق

وتصدرت الهند قائمة أكبر الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي منذ بداية العام حتى أغسطس 2023، مسجلة أكثر من 1.568 مليون زائر بنمو 44% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، تلتها المملكة العربية السعودية بنحو 785 ألف زائر مقارنة مع 823 ألف زائرة خلال نفس الفترة من العام الماضي ، ثم المملكة المتحدة بنحو 734 ألف زائر بنمو 14%، وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث أهم الأسواق السياحية المصدرة للزوار الى دبي مسجلة أكثر من 731 ألف زائر بنمو 85%، ثم جاءت سلطنة عمان في المركز الخامس بنحو 711 ألف زائر، والولايات المتحدة في المركز السادس، بنحو 472 ألف زائر بنمو 35%.

وتصدرت الصين من حيث نسبة نمو عدد الزوار القادمين الى دبي والتي وصلت الى 309% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتسجل 392 ألف زائر مقابل 96 ألف زائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووصل عدد الزوار القادمين من ألمانيا خلال أول ثمانية أشهر من العام الجاري الى نحو 372بنمو 50%، وارتفع عدد الزوار القادمين من ايران بنسبة 19% الى 254 ألف زائر، ومن إسرائيل 229 ألف زائر، ثم من باكستان 224 ألف زائر، و من فرنسا 224 ألف زائر ، و من مصر 217 ألف زائر ، ثم من الكويت 215 ألف زائر ومن كازاخستان 188 ألف زائر.

المناطق

واستحوذ الزوار القادمين من أوروبا الغربية على نحو 19% من اجمالي عدد الزوار القادمين الى دبي و18% من جنوب أسيا و13% من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 13% من روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية، واستحوذت دول شمال وجنوب شرق أسيا على 8% من اجمالي الزوار و7% من الامريكيتين وتوزعت النسب المتبقية على باقي المناطق.

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