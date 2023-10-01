الخطوط الجوية اليمنية تعلق رحلات الخط الجوي الوحيد للخروج من صنعاء بسبب قيود الحوثيين على تمويلها

المصدر: د ب أ

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علقت شركة الخطوط الجوية اليمنية رحلات الخط الجوي الوحيد للخروج من صنعاء بسبب قيود الحوثيين على تمويلها.

وألغت الخطوط الجوية اليمنية رحلاتها التجارية من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية، عمان.

كانت الشركة تسير ست رحلات تجارية وإنسانية أسبوعيا بين صنعاء وعمان حتى نهاية سبتمبر الماضي.

اتهمت الشركة الحوثيين باحتجاز أموالها البالغ قيمتها 80 مليون دولار في البنوك الخاضعة لسيطرتهم في صنعاء.

وقالت الشركة في بيان إن الحوثيين رفضوا اقتراحا بالإفراج عن 70 بالمائة من الأموال، مضيفة أن مبيعات الشركة في صنعاء تتجاوز 70 بالمائة من إيراداتها.

وأفاد البيان بأن حظر الحوثيين للأموال مرتبط بـمطالب "غير قانونية وغير معقولة" وتسبب في أضرار جسيمة لأنشطة الشركة.

نقلت وكالة (سبأ) للأنباء، التي يسيطر عليها الحوثيون، عن مصدر لم تذكر اسمه أن الحوثيين عرضوا الإفراج عن 60 بالمائة من أموال شركة الطيران في صنعاء.

أعيد فتح الطريق الجوي بين صنعاء وعمان العام الماضي ضمن الهدنة - التي توسطت فيها الأمم المتحدة - بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا.

انتهت الهدنة في أكتوبر عام 2022، لكن الفصائل المتحاربة امتنعت عن اتخاذ إجراءات قد تؤدي لنشوب قتال شامل.

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