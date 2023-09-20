الصين تسيّر أكثر من 54 مليار رحلة ركاب سنويا

المصدر: د ب أ

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أظهرت بيانات صادرة عن وزارة النقل الصينية، أن شبكات النقل العام الحضرية في البلاد تسيّر سنويا ما مجموعه 7ر54 مليار رحلة ركاب، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأضافت الوزارة أنه يجري تشغيل 703 آلاف حافلة وترام في المناطق الحضرية بالصين، منها أكثر من 540 ألفا تعمل بالطاقة الجديدة. وتتوفر خدمات النقل بالسكك الحديد الحضرية في 54 مدينة صينية، بمسافة تشغيل إجمالية تزيد على 9700 كيلومتر.

وذكرت الوزارة أن هناك 15 مليون دراجة في الصين يمكن استئجارها عبر الإنترنت، ويجري تسيير 30 مليون رحلة تقريبا في المتوسط يوميا من خلال هذه الدراجات.

وحققت الصين تقدما ملحوظا في تطوير نظام النقل العام الحضري وتعزيز السفر الأخضر، وفقا لما ذكره نائب وزير النقل لي يانج.

وقال إنه يتعين على المحليات تعزيز دعم السياسات لإعطاء الأولوية لتطوير النقل العام الحضري وتحسين أنظمة خدمات السفر الحضرية الخضراء ومواصلة تحسين خدمات السفر الصديقة لكبار السن والخالية من العوائق.



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