الخطوط الجوية البلجيكية تنهي رحلات الركاب اعتباراً من أكتوبر

المصدر: د ب أ

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قالت شركة الخطوط الجوية البلجيكية "اير بلجيكا" إنها ستلغي كل رحلات الركاب اعتبارا من شهر أكتوبر بسبب مشكلات مالية.

وقال متحدثة باسم الشركة في بروكسل اليوم الاثنين إن شركة الطيران ستعيد هيكلة نفسها للتركيز على رحلات الشحن وعمليات تأجير الطائرات.

وأرجعت الشركة أسباب مشكلاتها الاقتصادية إلى التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-10 والحرب في أوكرانيا. كما أشارت إلى ارتفاع أسعار الوقود والتضخم.

وقالت الخطوط الجوية البلجيكية إنها ستستمر في تشغيل رحلات ركاب حتى 3 أكتوبر.

وأوضحت أن العملاء الذين حجزوا رحلات بعد هذا التاريخ ستتم إعادة ثمن التذاكر إليهم.

وتعتزم الإدارة نقل العاملين من عمليات رحلات الركاب إلى أقسام أخرى من الشركة إذا كان هذا ممكنا.

وتقول الخطوط الجوية البلجيكية إن لديها 500 موظف.

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