109 آلاف رحلة لـ «طيران الإمارات» في 8 أشهر بنمو 24.7%

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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أظهرت بيانات مؤسسة «أو إيه جي» المتخصصة في تزويد بيانات المطارات وشركات الطيران، أن «طيران الإمارات» شغلت خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس الماضي 108999 رحلة بنمو نسبته 24.77%، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي والتي شغلت فيها الناقلة 87354 رحلة.

وأفادت البيانات بأنه بحلول 31 مارس الماضي، كان أسطول «طيران الإمارات» المكون من 260 طائرة يغطي أكثر من 150 وجهة عبر القارات الست، بما في ذلك تسع مدن يخدمها أسطول طائرات الشحن فقط.

أما على صعيد الناقلات الوطنية بشكل عام (طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، وفلاي دبي، والعربية للطيران، والعربية للطيران أبوظبي) فقد ارتفع عدد الرحلات التي شغلتها بنسبة 27.83% خلال أول 8 أشهر من العام الجاري لتصل إلى 280148 رحلة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والتي سجلت 219146 رحلة.

وكشفت البيانات أن حركة الطيران خلال أغسطس الماضي كانت الأنشط منذ بداية العام الجاري، حيث شغلت الناقلات 38.64 ألف رحلة، مقارنة مع 32.74 ألف رحلة خلال أغسطس 2022 بنمو 18%. وبحسب البيانات، شغلت الناقلات خلال يوليو 38.11 ألف رحلة، و35.23 ألف رحلة خلال يونيو، و35.15 ألف رحلة خلال مايو، و34.1 ألف رحلة خلال أبريل، و34.3 ألف رحلة في مارس، و30.6 ألف رحلة في فبراير، و33.9 ألف رحلة يناير الماضي.

280 ألف رحلة للناقلات الوطنية في 8 أشهر بنمو %27.8

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