280 ألف رحلة للناقلات الوطنية في 8 أشهر بنمو %27.8

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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ارتفع عدد الرحلات التي شغلتها الناقلات الوطنية (طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، وفلاي دبي، والعربية للطيران، والعربية للطيران أبوظبي) بنسبة 27.83 % خلال أول 8 أشهر من العام الجاري لتصل إلى نحو 280148 رحلة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 219146 رحلة، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» المتخصصة في تزويد بيانات المطارات وشركات الطيران.

وكشفت البيانات أن حركة الطيران خلال أغسطس الماضي كانت الأنشط منذ بداية العام الجاري، حيث شغلت الناقلات نحو 38.64 ألف رحلة، مقارنة مع 32.74 ألف رحلة خلال شهر أغسطس العام الماضي بنمو 18%.

وبحسب البيانات شغلت الناقلات خلال شهر يوليو 38.11 ألف رحلة، و35.23 ألف رحلة خلال شهر يونيو، و35.15 ألف رحلة خلال مايو، و34.1 ألف رحلة خلال أبريل، و34.3 ألف رحلة في مارس، و30.6 ألف رحلة في فبراير، و33.9 ألف رحلة يناير الماضي.

طيران الإمارات

وأظهرت البيانات أن طيران الإمارات شغلت خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس الماضي 108999 رحلة بنمو 24.77 % مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي التي شغلت فيها الناقلة 87354 رحلة. وبحلول 31 مارس الماضي، كان أسطول طيران الإمارات المكون من 260 طائرة يغطي أكثر من 150 وجهة عبر القارات الست، بما في ذلك تسع مدن يخدمها أسطول طائرات الشحن فقط.

فلاي دبي

وشغلت «فلاي دبي» خلال أول 8 أشهر من العام الجاري 71.69 ألف رحلة إلى نحو 120 وجهة في أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، حيث يضم أسطول الشركة حالياً 79 طائرة حديثة.

الاتحاد والعربية

وبحسب البيانات شغلت «الاتحاد للطيران» خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس أكثر من 42 ألف رحلة في حين شغلت العربية للطيران نحو 47 ألف رحلة والعربية للطيران أبوظبي 9.8 آلاف رحلة.

ويظهر سجل الأداء الذي حققته الناقلات الوطنية منذ بداية العام الجاري مدى قدرتها على المنافسة من خلال التحديث الدائم لأساطيلها من الطائرات مرتكزة إلى نسب الإشغال المرتفعة التي تحققها على مدار فصول السنة والتي تؤمن لها دخلاً متصاعداً يتيح لها من الموارد المالية الذاتية، ومن إمكانيات التمويل كذلك فرص التحديث المستمر للأسطول لتستحوذ عملياً على أفضل ما تنتجه صناعة الطائرات في العالم.

السعة المقعدية

وبحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» استحوذت دولة الإمارات على نحو 29% من السعة المقعدية المجدولة لشركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2022، والتي بلغت وفقاً للبيانات 219.14 مليون مقعد، فيما بلغت حصة الدولة من السعة المقعدية لشركات الطيران على مستوى العالم والتي بلغت خلال العام الجاري أكثر من 4.74 مليارات مقعد، نحو 13.4%.

وتسعى الناقلات الوطنية بشكل متواصل إلى تعزيز شبكة رحلاتها من خلال زيادة الرحلات الأسبوعية وإطلاق وجهات جديدة، مع تسجيل نمو قياسي في عدد المسافرين عبر مطارات الدولة العام الماضي، وتوقعات العودة لمستويات ما قبل الجائحة في الحركة الجوية.

وتوقعت الناقلات انتعاشاً كبيراً وملحوظاً في حركة الطيران والسفر على رحلاتها من مختلف الأسواق خلال الربع الرابع مع زيادة الفعاليات والمعارض والأعياد.

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