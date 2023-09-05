الرئيس التنفيذي لشركة "كانتاس" الأسترالية يعتزم التقاعد مبكرا

المصدر: د ب أ

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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "كانتاس"، آلان جويس اليوم الثلاثاء أنه سيتقاعد قبل شهرين مما كان مخططا له في الأصل للسماح لشركة الطيران الأسترالية "بالمضي قدما في تجديدها" بعد أسبوع من الاضطرابات التي شهدتها الشركة.

وستحل المديرة المالية الحالية فانيسا هدسون، التي كان من المقرر أن تتولى منصبها بعد الاجتماع السنوي العام لـ 2023 في نوفمبر، الآن محل جويس يوم غد الأربعاء .

وقال جويس في بيان: "في الأسابيع القليلة الماضية، أوضح لي التركيز على كانتاس وأحداث الماضي أن الشركة بحاجة إلى المضي قدما في تجديدها كأولوية".

وأضاف: "أفضل شيء يمكنني القيام به في ظل هذه الظروف هو تقديم موعد تقاعدي وتسليمه إلى فانيسا وفريق الإدارة الجديد الآن ، مع العلم أنهم سيقومون بعمل ممتاز".

ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع مقلق لشركة الطيران الرائدة في أستراليا.

وأطلقت هيئة مراقبة المستهلك الأسترالية يوم الخميس إجراء في المحكمة تقول فيه إن كانتاس متورطة في "سلوك كاذب أو مضلل أو خادع" ، في أعقاب مزاعم بأنها باعت تذاكر لرحلات تم إلغاؤها بالفعل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشركة تواجه غرامة محتملة بقيمة 250 مليون دولار أسترالي (161 مليون دولار أمريكي).

وفي الوقت نفسه، تعرضت الحكومة الأسترالية لانتقادات بسبب قرار اتخذته في يوليو برفض اقتراح من الخطوط الجوية القطرية لإضافة مسارات أسترالية إضافية، مما كان يمكن أن يقلل من أسعار تذاكر الطيران ويعزز صناعة السياحة بما يقدر بنحو 788 مليون دولار، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

وتعرض الرفض للتدقيق بعد أن تبين أن كانتاس ضغطت على الحكومة الأسترالية للقيام بذلك قبل أن تسجل أرباحا قياسية بلغت 5ر2 مليار دولار خلال السنة المالية 2022 - 2023 ، والتي انتهت في 30 يونيو، وهو تحول كبير عن الخسارة الأساسية قبل الضرائب البالغة 86ر1 مليار دولار قبل 12 شهرا.

وستكون هدسون أول امرأة تتولى رئاسة شركة الطيران في تاريخها الممتد 103 سنوات.

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