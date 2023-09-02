10 مليارات لتطوير مطار دبي ورفع طاقته الاستيعابية

المصدر: (دبي – لؤي عبدالله)

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تخطط مطارات دبي لعمليات تطوير وتحديث في المطار بـ10 مليارات درهم بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية والارتقاء بالخدمات عبر الاستثمار في التقنية، وتحسين تجربة السفر، ومواكبة النمو المتزايد في حركة المسافرين.

وتعمل الخطط على زيادة سعة المطار على مدى 10 إلى 15 عاماً المقبلة حتى يصل المطار الأكثر ازدحاماً في العالم إلى أقصى طاقته الاستيعابية، وبعد ذلك تتوسع العمليات إلى المركز الثاني في دبي – مطار دبي ورلد سنترال. وفي حين أن مطار دبي الدولي يمكنه استيعاب ما يصل إلى 118 - 120 مليون مسافر، فإن مطار دبي ورلد سنترال يتعامل مع نحو 26.5 مليون مسافر، مع إمكان استيعاب 240 مليوناً بعد استكمال المرحلة الثانية من توسعته.

وقال بول غريفث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: ستطال التحسينات مباني المسافرين، وزيادة مساحات التنقل في المطار، وزيادة عدد مكاتب تسجيل الوصول لتعزيز الكفاءة التشغيلية، والاستثمار في التقنيات الحديثة لتوسيع طاقة المطار الاستيعابية وتحسين تجربة السفر.

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